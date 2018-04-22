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Tuncay Özkan: CHP, cumhurbaşkanı adayını salı günü açıklayacak

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- CHP Basınla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, partisinin, salı günü cumhurbaşkanı adayını açıklayacağını söyledi. CHP'nin gazeteci kökenli milletvekillerinden...

Tuncay Özkan: CHP, cumhurbaşkanı adayını salı günü açıklayacak

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- CHP Basınla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, partisinin, salı günü cumhurbaşkanı adayını açıklayacağını söyledi.
CHP'nin gazeteci kökenli milletvekillerinden Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Atila Sertel, Barış Yarkadaş, Eren Erdem, Utku Çakırözer ile Musa Çam, İzmir Kitap Fuarı'na katılarak, Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 'Çöp Adamın Gayrıresmi Tarihi' ve 'Siz Yürürken Ben Yatarken' isimli kitaplarını imzaladı. Fuarda okurlarla buluşan vekiller, 'Hak, hukuk, adalet' sloganı attı.
Burada gazetecilere konuşan CHP Basınla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Neredeyse 1 yıl oldu. Bütün suçlamalar düşmesine, bütün iddialar çürümesine ve yok olmasına karşın Enis Berberoğlu'nun tutukluluğu devam ediyor. Bu nedenle biz bir an önce Enis Berberoğlu'na özgürlük istiyoruz. Bir gazetecinin, halkın haber alma hakkına saygı duyarak, siyasetçi olduktan sonra ifşa olmuş bir olayla ilgili, belge ve bilgileri teslim etmesine önce casusluk dediler. Sonra casusluk suçlaması düştü, bir örgüte istemeden de olsa yardım ve yataklık dediler. Artık böyle bir suçlama olmaz" dedi.
Enis Berberoğlu'nu tanıdıklarını ifade eden Tuncay Özkan, birlikte uzun yıllar çalıştıklarını anlattı. Özkan, "Enis Berberoğlu'na 'Fethullahçı' demek, Türkiye'de herkese 'Fethullahçı' demektir. Böyle bir suçlama kabul edilemez, bu olmaz. Biz Anayasa Mahkemesi'ni (AYM) göreve çağırıyoruz. Bir an önce Berberoğlu ile ilgili hakkı, hukuku ve adaleti yerine getirmeleri lazım. Özgür bırakılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.
'MÜTHİŞ BİR DEVRİM'
Cezaevinde 6 yıl kaldığını ve bu süre boyunca arkadaşlarının kendisi adına kitaplarını imzaladıklarını anlatan Özkan, "Ben o kitapları şimdi gördüğümde gözlerim doluyor. İnsanların özgürlüklerini, masumiyetlerini böyle heder etmemek lazım" dedi.
Özkan, burada gazetecilerin sorularını da yanıtladı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayının önümüzdeki salı günü Parti Meclisi toplantısında açıklanacağını ifade eden Tuncay Özkan, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı salı günü sizlerle tanışacak. Salı gününü bekleyin" diye konuştu.
CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesini de değerlendiren Tuncay Özkan, şunları söyledi:
"Bugünkü olay, Türkiye'de hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi, kimsesiz hissetmemesi anlamında, hakkın, hukukun ve adaletin yerine gelmesi anlamında müthiş bir devrimdir. Buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Türkiye'de artık CHP sahadadır. CHP'nin olduğu yerde, kimse kendini kimsesiz hissetmesin. Herkesin CHP ile kucaklaşma zamanı."

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