Tüfenkci: 24 Haziran'dan sonra kurtulacağımız noktasında çalışmalarımız var

Taha AYHAN/MALATYA, () - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Dolar, faiz ve enflasyon sarmalından 24 Haziran'dan sonra kurtulacağımız noktasında çalışmalarımız, planlarımız var. İnşallah hızlı bir şekilde devreye girer" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Malatya'da, uydudan yayın yapan birçok televizyon kanalında canlı yayınlanan 'Anadolu Soruyor' programına katılıp, seçime ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti olarak millet iradesini her zaman temel aldıklarını vurgulayan Bakan Tüfenkci, millete her zaman inandıklarını ve güvendiklerini belirterek, gidecekleri yolu ancak vatandaşın çizebileceğini söyledi. Halk dışında kimsenin kendilerine rota çizmesine izin vermediklerini kaydeden Tüfenkci, "Türkiye 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bunun ülkeye, millete bir maliyeti oldu. Bunun akabinde de iç ve dış güçler Türkiye aleyhine bir terör bombardımanına girdiler. Bunu da başaramadıklarında 'ekonomik terörü' ortaya çıkardılar" diye konuştu.

MHP'nin de desteğiyle Anayasa değişikliğine gittiklerini hatırlatan Bakan Tüfenkci, yapılan referandumla bu değişikliğin millet tarafından kabul edildiğine dikkati çekti. Tüfenkci, "Gerek şartlar gerek 'cumhur ittifakı'nda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim istemesiyle beraber ve muhalefetin her meydanda 'hodri meydan' demesi üzerine biz de 'Bir an evvel seçimler yapılsın, Türkiye yoluna baksın' diyerek, seçim kararı aldık. Esasında bu seçim 16 Nisan 2016'daki referandumun devamı. O gün 'Evet' diyenler, milletimiz bunu anlıyor. AK Parti olarak gerçekten her zaman millete hesap verebiliriz. Biz her seçimde millete hesap verdik ve hepsi de bize 'Yola devam' dedi. 24 Haziran'da milletimiz 'Yola devam' diyecek" dedi.

'FİNANSAL ARAÇLAR ÜZERİNDEN OPERASYONLAR BAŞLATILDI'

Türkiye'nin 2017 yılında yüzde 7,4 büyümeyi yakaladığını vurgulayan Bakan Tüfenkci, ülkenin 2002'de bütçesinin yüzde 43'ünün faize gittiğini, şimdi ise bu oranın yüzde 11 olduğunu söyledi. Sanayi üretim endekslerinin hep yüzde 7'nin üzerinde olduğunu belirten Tüfenkci, Türkiye'deki sanayi üretim kapasite oranının ise yüzde 80 arttığını kaydetti. Türkiye'deki ekonomik göstergelere bakıldığı zaman döviz artışını gerektirecek bir konu olmadığını belirten Bakan Tüfenkci, "Dövizin ne zaman yükseldiğine baktığımızda şunu görüyoruz. Türkiye, Afrin'e harekat düzenlediğinde dolarda bir yükselme oldu. Ondan sonra Kudüs'e 'Kırmızı çizgimizdir' dedik. Bu sefer de finansal araçlar üzerinden operasyonlar başlatıldı. Milletimiz esasında bu oyunu görüyor. Almış olduğumuz tedbirlerle dolardaki düşüş başladı. İnşallah 24 Haziran'dan sonra çok ciddi bir düşüş olacağını da ben ifade ederim. Dolar, faiz ve enflasyon sarmalından 24 Haziran'dan sonra kurtulacağımız noktasında çalışmalarımız, planlarımız var. Onlar inşallah hızlı bir şekilde devreye girer" diye konuştu.



