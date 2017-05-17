Trump-Erdoğan görüşmesi piyasaları olumlu etkiledi

İSTANBUL, () NİŞANTAŞI Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin piyasalar tarafından olumlu karşılandığını, Türk Lirası'nın değer kazanmaya devam edeceğini, borsanın olumlu havasını sürdürdüğünü söyledi.

ABD - TÜRKİYE ARASINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYABİLİR

Türkiye – ABD ilişkilerinin yanı sıra Ortadoğu da yaşanabilecek gelişmelere karşı kritik bir öneme sahip olan görüşmede özellikle ABD – Türkiye arasında yeni bir dönemin başlayabileceğine yönelik beklentilerin oluştuğunu söyleyen Gözgör, Trump'un diğer liderlerle yaptığı görüşmelerin aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı samimi bir tutum sergilediğini belirtti. Gözgör görüşme ile alakalı olarak ayrıca şunları söyledi,

"Trump Türkiye ile uzun ve zorlu bir görüşme olacağını ve Türkiye ile ilişkilerin güçlendireceğini ifade etti. ABD ile Türkiye arasında yeni bir dönemin başlayabileceğine yönelik beklentiler başta Dolar TL paritesi olmak üzere TL varlıklarına olumlu yansıyabilir. Dolar-Türk Lirası paritesi görüşme sonrası 3.53 seviyelerine yaklaşırken önemli destek bölgesi olan 3.50 seviyesi test edilebilir. Bist 100 endeksinde ise olumlu görüntü sürüyor. Bist 100 endeksi aşağı yönlü düzeltme potansiyeli taşısa da 94.800 destek seviyesinin üzerinde yükseliş isteği sürebilir. Endeksin ilerleyen dönemlerde 100.000 seviyesini test etme potansiyeline sahip olduğunu ifade edebiliriz."

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