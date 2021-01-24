TRT'nin bilgileri Mahmut Tanal'a verildi!

TRT’nin personel istihdam politikasını sorgulayan CHP’li Mahmut Tanal’ın bilgi edinme başvurusunu reddeden TRT yönetimi, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun kararı üzerine birtakım bilgileri CHP’li vekille paylaşmak zorunda kaldı. Buna göre, TRT’de çalışan personelin 3’te 2’sinden fazlası erkeklerden oluşuyor.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, TRT personelinin sayısı, personelin cinsiyetlerine göre sayıları, çalışanların öğrenim durumları, üniversite mezunu olanların kaçının iletişim fakültesi mezunu olduğu ve iletişim fakültesi mezunu dışındakilerin hangi fakülte mezunu olduğuna ilişkin, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bilgi verilmesini talep etmişti.

Ancak TRT Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, CHP’li Tanal’ın bilgi edinme başvurusunu, “Kamuoyunu ilgilendirmediği” gerekçesiyle tümden reddetmişti.



BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU, TRT’Yİ HAKSIZ BULDU



TRT yönetiminin bu kararına tepki gösteren Tanal, itiraz hakkını kullanarak, konuyu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na taşımıştı. Tanal’ın itiraz başvurusunu gündemine alan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, “bilgi edinmenin herkes için kanuni bir hak, bilgi vermenin ise kamu kurum ve kuruluşları için kanuni bir yükümlülük olduğunun” altını çizerek, CHP’li vekilin talebinin ilk kısmının TRT Genel Müdürlüğü’nce karşılanması gerektiğine karar verdi.



TRT’DE ERKEKLERİN SAYISI KADINLARIN SAYISININ 2 KATINDAN DAHA FAZLA



Kurul’un kararının bildirildiği TRT Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, TRT’nin personel istihdam politikasına ilişkin talep ettiği bilgilerin bir kısmını Tanal’la paylaştı. Daire Başkanı Nurullah Er imzasıyla Tanal’a gönderilen yazıda, “TRT’de kadro karşılığı sözleşmeli personelin 4.981 kişi, özel hukuk hükümlerine tabi personel sayısının 1.646 olmak üzere toplam 6.627 kişinin görev yaptığı” belirtildi. TRT’de çalışan erkek personel sayısının 4.464, kadın personel sayısının ise 2.163 olduğu açıklandı. Ayrıca TRT’ye hizmet veren diğer personel olarak 2.469 kişinin görev aldığı bildirildi.



TRT’NİN SAKLAMAYA DEVAM ETTİĞİ BİLGİLER!

TRT İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, TRT çalışanlarının öğrenim durumları, üniversite mezunu olanların kaçının iletişim fakültesi mezunu olduğu, iletişim fakültesi mezunu dışındakilerin hangi fakülte mezunu olduğuna yönelik ise CHP’li vekil Tanal’la yine herhangi bir bilgi paylaşmadı.