Trakya'da düşen CHP ve MHP oyları İYİ Parti'ye 2 vekil kazandırdı

EDİRNE, Tekirdağ ve Kırklareli'nde, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ilk kez seçime giren İYİ Parti 2 milletvekili çıkararak kazananlar arasında yer aldı. CHP, Trakya genelinde bir önceki seçimlere göre yüzde 24.89 oranında oy kaybederken, 7 milletvekili çıkardı. Ak Parti bölgeden 5 milletvekili çıkarırken, İYİ Parti de CHP ve MHP'den geçen oylarla 2 milletvekilini Meclis'e göndermeyi başardı.

Milletvekili sayısı 3'ten 4'e yükselen Edirne'de CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarım başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu ve Erdin Bircan yeniden Meclis'e girdi. 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 57 oy oranına sahip olan CHP, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 10'luk düşüş yaşarken, oyunu da 149 bin 278'den 124 bin 3'e kadar düşürdü. Ak Parti ise bir önce seçimlere göre 4 bin 40 oy artışı yaşadı ve birinci sıra adayı Fatma Aksal'ı milletvekili çıkardı. Edirne'de CHP'nin yüzde 10'luk düşen oyları ve MHP'nin bir önceki seçimlerdeki yüzde 10'dan yüzde 5'e düşen oylarının İYİ Parti'ye geçtiği gözlendi. İYİ Parti Edirne'de aldığı yüzde 16 ve 42 bin 878 oy ile birinci sırada adayı Orhan Çakırlar'ı milletvekili olarak çıkardı. SP geçen seçimlere oranla 809 oy fazla alırken, HDP kent genelinde 5 bin 405 olan oyunu yüzde 1.24 artırarak 8 bin 744'e ulaştı.

Tekirdağ'da geçen seçimlerde 6 olan milletvekili sayısı 7'ye çıkarıldı. CHP'nin 3, Ak Parti'nin 3, İYİ Parti'nin ise 1 milletvekili çıkardığı Tekirdağ'da ilk kez seçime katılan İYİ Parti'nin yine CHP ve MHP'nin oylarını aldığı gözlendi. Tekirdağ'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygün ile Candan Yüceer milletvekili seçildi. Ak Parti'de ise daha önce İstanbul'dan milletvekili seçilen Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, üçüncü döneminde Tekirdağ'dan Meclis'e girdi. Ak Parti'de Şentop'un yanı sıra Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül milletvekili seçildi. 1 Kasım 2015 seçimlerince yüzde 45 ile 267 bin 409 oy alan CHP, bu seçimlerde 17 bin 276 oy kaybetti. MHP de 60 bin olan oyunu yüzde 12 oranında kaybederek 48 bin 661'e geriledi. İki partinin oylarının İYİ Parti'ye gittiği gözlendi. Tekirdağ'da Ak Parti oyunu 3 bin arttırırken, HPD de oyunu 25 bin 472'den 40 bin 259'a yükseltti.

3 milletvekilinin çıktığı Kırklareli'nde de CHP'nin oy kaybettiği görüldü. 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 55 oy alan CHP, 24 Haziran seçimlerinde 12 bin 598 oy kaybederek 116 bin 842 oy aldı ve Vecdi Gündoğdu ile Turabi Kayan'ı ikinci kez Meclis'e gönderdi. Ak Parti ise yüzde 1.5 oranında düşüş yaşamasına rağmen birinci sıra adayı Selahattin Minsolmaz ikinci kez milletvekili olarak, geçen seçimlerdeki tabloyu değiştirmedi. Kırklareli'ndeki seçimlerde 28 bin oy alan MHP'nin oyları 11 bin 526'ya kadar düşerken, İYİ Parti yüzde 16.7 oranında 40 bin 301 oy aldı. HDP geçen seçimlere göre oyunu 2 bin 911 artırarak 7 bin 123 oy aldı.

TRAKYA'DA CHP VE MHP'NİN OYLARI İYİ PARTİ'YE GEÇTİ

1 Kasım 2015 ve 24 Haziran seçimleri kıyaslandığında CHP ve MHP'nin kaybettiği oyların ilk kez seçime giren İYİ Parti'ye geçtiği gözlenirken, İYİ Parti bu oylar sayesinde Trakya'dan 2 milletvekili kazandı.

TRAKYA İNCE'YE DESTEK VERDİ

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde cumhurbaşkanı seçimlerinde CHP'nin adayı Muharrem İnce'yi birinci çıkardı. Edirne'de CHP'nin adayı Muharrem İnce 149 bin 229, Recep Tayyip Erdoğan 84 bin 216, Meral Akşener 27 bin 817, Selahattin Demirtaş 4 bin 493, Temel Karamollaoğlu 1716, Doğu Perinçek 720 oy aldı. Tekirdağ'da CHP'nin adayı Muharrem İnce 304 bin 474, Recep Tayyip Erdoğan 260 bin 45, Meral Akşener 48 bin 602, Selahattin Demirtaş 27 bin 588, Temel Karamollaoğlu 3 bin 21, Doğu Perinçek ise 1348 oy aldı. Kırklareli'nde de CHP'nin adayı Muharrem İnce birinci çıktı. İnce 141 bin 190, Recep Tayyip Erdoğan 72 bin 88, Meral Akşener 23 bin 507, Selahattin Demirtaş 3 bin 382, Temel Karamollaoğlu 823, Doğu Perinçek de 612 oy aldı.

PARTİLERDEN DAHA ÇOK OY ALDILAR

Trakya genelinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Ak Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'nın partilerinden daha fazla oy aldıkları gözlendi.