Trabzon'da 4 bakan sevinci

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede 4 Trabzonlu bakanın bulunması, kentte sevinçle karşılandı. Kent sakinleri, bakanlardan Trabzon'un sorunlarının çözümünün yanı sıra bölgedeki yatırım ve projelere büyük ölçüde katkı sunmalarını beklediklerini ifade etti.

24 Haziran Cumhurbaşkanı seçiminin ardından yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yeni Bakanlar Kurulu'nu açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı, Mustafa Varank'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Cahit Turhan'ın da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görev alması, bakanların memleketleri Trabzon'da sevinçle karşılandı. Trabzonlu vatandaşlar, yeni kabinede yer alan bakanların, kent için büyük bir şans olduğunu dile getirirken, kent ve bölgeye yapılacak yatırımların daha da artacağını ve yeni projelerin hızla hayata geçeceği görüşünde bulundu. Kent sakinleri, Trabzon'da en büyük sorunun işsizlik olduğuna da dikkat çekerek, yeni kabinedeki hemşehrilerinden, istihdama yönelik yeni çalışmalar başlatmalarını beklediklerini söyledi.

'TRABZON İÇİN SEVİNDİRİCİ’

Trabzon'da yarım kalan projelerin 4 bakanla birlikte çözüleceğini düşünen Turan Arslan, "Trabzon'a 4 bakanın verilmesi Trabzon için sevindirici bir olay. İcraat olarak yarım kalan projeler var Trabzon'da. Mesela Kanuni Bulvar yolu var, güney çevre yolu var, demir yolu var. Bunlar için sevindirici bir haber. Tabii bir de Trabzon'da bir trafik sorunu var şehir içerisinde. İşsizlik var. Bunlar için de bir çözüm olur inşallah" dedi.

4 Trabzonlu bakanın kent için bir şans olduğunu ifade eden Halil Akgök ise "Kabinede 4 Trabzonlu bakanın olması çok güzel oldu. Artık yüz yüze de görüşebiliriz ve 4 bakanın Trabzon'a verilmesi Trabzon için bir şans. Trabzon'u inşallah iyi günler bekliyor" ifadelerini kullandı.

İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM İSTEDİLER

Bakanların ve milletvekillerinin vatandaşla sürekli irtibat halinde olması gerektiğine dikkat çeken Günay Kurtuluş da "Bakanlarımızı tanıyalım evvela, milletvekillerimizi tanıyalım. Kapılarına gittiğimiz zaman bir irtibatımız olsun. Kapılar yüzümüze kapanmasın. Benim torunlarım işsiz, istihdam yok. Mesleklerini yapamıyorlar, atamaları yok 4-5 senedir" diye konuştu.

Trabzon ve ülke genelinde tarım, hayvancılık ve sanayiye önem verilmesi gerektiğini dile getiren Mustafa Bıyıklıoğlu ise gençlerin istihdam edilmesinin önemli olduğunu belirtti. Bıyıklıoğlu, "Trabzon için fabrika şart, iş yeri şart. Fabrika kurulsun, bu gençler fabrikada ekmek sahibi olsun. Asgari ücret de olsa bunlar ekmek yiyecekler. Bu bakanlar, sadece Trabzon için değil ülke için, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere düzgün bir şekilde tarıma, hayvancılığa ve sanayiye önem versinler" dedi.

'FINDIĞIMIZ DAHA GÜZEL PARA ETSİN'

Öte yandan vatandaşlar, Trabzon ve Karadeniz Bölgesi’nde önemli geçim kaynağı olan fındık ve çay konusunda da olumlu düzenlemeler beklediklerini aktardı. Fındık konusundaki sorunların çözülmesi ve fiyatların artması talebinde bulunan üretici Bahar Tonbul, "Fındığımıza biraz daha ikram yapsınlar. Fındığımız daha güzel para etsin. Köyümüzün halkı çocuklarını fındıkla okutuyor; kiminin hastası var, kiminin yaşlısı var. Hayırlısı olsun. Güzel işler yapsınlar" diyerek kabinenin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.



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