Torul'da AK Parti Belediye Başkan adayı Köroğlu, adaylıktan çekildi

GÜMÜŞHANE'de Torul İlçe Belediye Başkanı ve AK Parti belediye başkan adayı Nidai Köroğlu'nun, 31 Mart yerel seçimlerinde sağlık sorunları gerekçesiyle adaylığından çekildiği belirtildi.

AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, yaptığı yazılı açıklamayla, Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini duyurdu. Köroğlu'na bugüne kadarki hizmetleri dolayısıyla teşekkür edilen açıklamada şöyle denildi:

"Torul belediye başkanımız ve AK Parti Torul Belediye Başkan adayımız Sayın Nidai Köroğlu uzun süredir devam eden ve yoğun seçim çalışmaları sürecinde artarak önemli bir sorun haline gelen sağlık problemleri nedeniyle Torul Belediye Başkanlığı adaylığından çekildiğini yazılı olarak tarafımıza bildirmiştir. Köroğlu'na bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyor, devam eden sağlık sorunları nedeniyle kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ileterek bundan sonraki hayatında sağlık ve esenlikler diliyoruz."

Öte yandan, Köroğlu'nun adaylıktan çekilmesinin belediye meclis üyesi adayları ve İl Genel Meclisi üyesi adaylıkları için herhangi olumsuz bir durum oluşturmadığını vurgulayan Köse, "Torul ilçemizde belediye meclis üyesi adaylarımızın ve il genel meclis üyesi adaylarımızın seçim yarışı devam ediyor, seçmenlerimiz farklı bir algıya kapılmasınlar. Sadece belediye başkan adayımız Nidai Köroğlu istifa ederek adaylıktan çekilmiştir. AK Parti olarak belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi adaylıklarımız devam etmektedir" ifadelerine de yer verdi.



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