Tomarza'da Ak Partili Meclis üyesinin paylaşımı tepki çekti

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde Ak Partili Belediye Meclis üyesi Hüseyin Eker, sosyal medyada 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, Çanakkale'nin 1915'te geçilmediğini ama 1918'de geçildiğini iddia ederek, 'İngiliz donanması Dolmabahçe'ye demirledi ve hiçbir zaman geldikleri gibi gitmediler. Giderken halifemizi götürdüler, dinimizi götürdüler, adına laiklik dediler. Bin yıllık alfabemizi götürdüler, adına harf devrimi dediler alfabeyle beraber bin yıllık tarihimizi de götürdüler' dedi. Paylaşım, CHP ve İyi Parti ilçe yöneticileri ile vatandaşlardan tepki görürken, daha sonra açıklama yapan Eker, yazdıklarından dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi.

Daha önce kapatılan Tomarza'nın Dadaloğlu Belediyesi'nde CHP'den Belediye başkanlığı yapan ve ilçede servisçilik işiyle uğraşan Tomarza ilçesi Ak Partili Meclis üyesi Hüseyin Eker; Facebook'taki hesabından şu paylaşımda bulundu:

''Çanakkale 1915'te geçilmedi ama 1918'de geçildi. İngiliz donanması Dolmabahçe'ye demirledi ve hiçbir zaman geldikleri gibi gitmediler. Giderken halifemizi götürdüler, dinimizi götürdüler, adına laiklik dediler. Bin yıllık alfabemizi götürdüler, adına harf devrimi dediler alfabeyle beraber bin yıllık tarihimizi de götürdüler. Gidenler gitti de elleri boş gelmediler. Şapkalarını getirdiler sarıklı hocalarımızı astılar, kılık kıyafetlerini getirdiler. Örtülü anamızı, bacımızı soydular.1400 yıllık birikimi olan medreselerimizi kapattılar, çağdaş dedikleri Batılı okulları getirdiler. En kötüsü de başımıza kendi sömürge valilerini atadılar giderken. Astığı astık kestiği kestikti. Onlar geldikleri gibi gitmediler.'

TEPKİLER ÜZERİNE KALDIRDI

Ak Partili Tomarza Belediye Meclis üyesi Hüseyin Eker, siyasi partiler ve vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine Çanakkale savaşları ve Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili yaptığı 2 paylaşımını sildi.

CHP VE İYİ PARTİ'DEN TEPKİ

Tomarza İyi Parti İlçe Başkanı Mustafa Köse, Eker’in paylaşımına, 'Aziz Türk milletinin, dönemin en güçlü devletlerine karşı verdiği Çanakkale deniz ve kara savaşı olarak nitelendirdiğimiz, tarihe altın harflerle kazınan, yedi düvele kafa tutup yedi düveli devirdiğimiz bu muhteşem zaferi ve onun kahramanlarını kendilerince hezimete dönüştürmeye çalışan, sosyal medya üzerinden bu şuur altı ile mesajlar vererek, en acımasız düşmanlarımızın dahi Çanakkale'de yapamadığını bilerek veya bilmeyerek yapmaya çalışanları kınamaktayız. Konuya bahis olan, Tomarza belediye başkanlığı, AKP meclis üyesi Hüseyin Eker sosyal medyadan 18 mart günü mealen hem Osmanlı devletine hem de Cumhuriyetin kurucu unsurları ve kurucu şahsiyetlere Türk Tarihi ve onun kahramanlarına hakaret etmektedir. Kendince Osmanlı devletini övmeye, Türkiye Cumhuriyeti kurucularını ise hainlikle suçlamaya çalışmakta, Lakin tarihi de yanlış bildikleri için, Osmanlıyı öveyim derken Osmanlı devletine de hakaret etmektedir. İnsanımızı kutuplaştıracak siyaset üzerinden Türk tarihini lekeleyecek, ötekileştirecek, her kişi ve kuruma karşı olduğumuzu belirtir, şanlı Türk tarihi ve onun kahramanlarının siyaset üzeri şahsiyetler olduğunu ifade ediyoruz. Bu talihsiz açıklamayı yapan Sayın Eker' i ise kınadığımızı ve hemşerilerimizden özür dilemesini istiyoruz' dedi.

Bir tepki de Tomarza CHP İlçe Başkanı Ertan Demirezen’den geldi. Başkan Demirezen, Ak Partili Meclis üyesi Eker hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Demirezen, ''Sen bu cesareti kimden alıyorsun. Elbette bunları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna, açıkça ve basın yoluyla hakaret edebilecek kadar cesaretlendirenler var. Bu alçakça iftiralara karşı sessiz kalınması, hiçbir tepki gösterilmemesi bunun bir kanıtıdır. Türkiye'nin kurucu cumhurbaşkanına yapılan hakaretlere karşı durmak öncelikle bugün Cumhuriyeti, devletini yöneten siyasi yapının görevi olmalıdır. Bu çirkin paylaşımı yapan Tomarza Ak Parti Meclis üyesi Hüseyin Eker eğer çıkıp basın yolu ile Türk milletinden özür dilemez ise, hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız, bu yaptığı asla yanına kâr kalmayacak'' dedi.

'BİR ANLIK ÖFKEYLE YAZDIM, PİŞMANIM'

Paylaşımı yapan Hüseyin Eker ise sosyal medyada kendisiyle yazışan birine öfkeyle yanıt olarak yazdıklarından dolayı pişmanlık duyduğunu, gerekirse özür dileyen bir açıklama yapacağını söyledi. Eker, ''Atatürk başta olmak üzere Türk büyükleriyle bir sıkıntım olmaz ve olamaz. Onlara saygı duyarım. 2009-2014 ylılları arasında mahalleye dönüştürülen Dadaloğlu belediyesinde CHP'den belediye başkanlığı yaptım. Sosyal medyada bir anlık öfkeyle yazdıklarım bunlar. Biriyle yazışırken, ona yanıt verirken, karşıdaki kişinin yazdıklarını sinirlenip bir şeyler karaladım. Sonra pişman olup, sosyal medyadan kaldırdım'' dedi.



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