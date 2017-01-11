Tokat'ta MHP'den 5 kişiye hakaretten suç duyurusu

Mustafa TURAPOĞLU/TOKAT,() - TOKAT'ta Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı, Genel Başkan Devlet Bahçeli ve parti tüzel kişiliğine ağır hakaret ettiği iddiasıyla 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

MHP İl Başkanı Onur Çalışkan yaptığı yazılı açıklamada, başta şahsı olmak üzere partililerinin eleştiriye sonuna kadar açık olduğunu söyledi. Ancak hakaretin asla kabul edilemez olduğunu belirten Başkan Çalışkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Parti Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve parti tüzel kişiliğine ağır hakaret ettiği tespit edilip çok kez uyarılmalarına rağmen hakaretlerine devam eden, ağır hakaretlerle saldırdığı tespit edilen 5 kişi hakkında 'Devlet büyüklerine hakaret, toplumu kine ve nefrete sevk etme, iftira, kişilik haklarına saldırı ve halkı galeyana getirme' sebebiyle Türk Ceza kanunun ilgili maddelerince Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup dosya savcılığımızca kabul edilmiştir. Bu kişilerden 3'ünün parti üyeliği tespit edilmiş olup haklarında parti tüzüğü gereği gerekli işlemler başlatılmıştır. Ülkücü hareketi germeye, bu tür yaklaşımlarla toplumu birbirine kinlendirmeye kimsenin hakkı yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kapısı tüm vatandaşlarımıza açıktır. Tüm eleştiri ve önerilere saygımız sonsuzdur. Hakaret ve kişilik haklarına yapılan saldırılar ise hiçbir şekilde karşılıksız kalmayacaktır.''

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