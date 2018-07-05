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Tokat CHP delegelerinden 'kurultay' çağrısı

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - CHP Tokat kurultay delegeleri, 24 Haziran'da yapılan seçimlerin sonucunda değişimin şart olduğunu savunarak, kurultay toplanması yönünde çağrı yaptı.  CHP Tokat kurultay delegeleri Ali Menekşe, Ender Ergün, Feramus...

Tokat CHP delegelerinden 'kurultay' çağrısı

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - CHP Tokat kurultay delegeleri, 24 Haziran'da yapılan seçimlerin sonucunda değişimin şart olduğunu savunarak, kurultay toplanması yönünde çağrı yaptı. 
CHP Tokat kurultay delegeleri Ali Menekşe, Ender Ergün, Feramus Şahin, Ali Rıza Bozdemir, Galip Doğan, Savaş Uzun, Zarife Gündoğdu, Melih Yardımcı, Semra Başar ve Cihangül Erdem ortak yazılı açıklama yayımlayarak, kurultay çağrısı yaptı. Açıklamada, partinin 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimindeki oy oranlarının, değişime ve yenilenmeye ihtiyaç olduğunu gösterdiği belirtilerek, şöyle denildi:
''Mevcut yönetim anlayışı yerel seçim sürecinde umut olmaktan çıkmıştır. İktidara giden yolda yerel yönetimlerin etkisi çok büyüktür. Bu sebeple önümüzde bulunan yerel seçimlerde partimizin yenilenmiş ve daha güçlü kadrolarla girmesi daha doğru olacaktır. Genel merkez kadrolarınca önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni, akabinde tüm Türkiye’yi saran dip dalgasının önüne çeşitli yöntemlerle set çekildiğini üzülerek gözlemlemekteyiz. Türkiye’deki dönüşümün önce Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının değişimiyle olacağını 24 Haziran seçimleri bir kez daha göstermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetim seçimlerinde çok güçlü bir umut ve alternatif olabilmesi için mevcut genel merkez kadrolarının örgütümüz ve halkımız ve tabandan gelen dip dalgasını göz önünde bulundurarak değişmesi ve yenilenmesi gerekmektedir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Kurultay delegeleri olarak tarihi sorumluluğumuzu göz önünde bulundurarak, önce yerelde iktidar sonra Türkiye’de iktidar için partimizi ve genel merkezimizi bir an önce partimizin en üst karar organı olan kurultayı toplamaya davet ediyoruz."

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