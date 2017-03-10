TIR'ın çarptığı kamyonet sürücüsü öldü

Erol POLAT- Haluk TURGUT/ GEBZE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde TIR akaryakıt istasyonundan kontrolsüzce yola giren kamyonete çarptı. Hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Köşklüçeşme Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Serkan Uzun yönetimindeki 34 BP 4690 hafriyat kamyonu akaryakıt istasyonundan kontrolsüzce yola girmeye çalışan Osman Baş'ın kullandığı 41 YM 526 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle hurdaya dönerken, Osman Baş çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Osman Baş'a kalp masajı yaptı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman Baş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TIR sürücüsünün ifadesi alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



FOTOĞRAFLI