TİM, işten çıkarma iddiasına veap verdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın işten çıkarmalarla ilgili iddiasını yalanladı. İhracaatçılar Meclisi Kamuoyuna duyuru başlığı ile şu açıklamayı yaptı.

"Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın da gündeme taşıdığı, ’Biz bize yeteriz’ kampanyasına 15 milyon lira bağışta bulunan TİM’in, 13 işçiyi işten çıkardığını konu alan asılsız iddialar üzerine açıklama gereği doğmuştur. Öncelikle bu süreçte Türkiye İhracatçılar Meclisi çatısı altında çalışan hiçbir arkadaşımızla yolumuzu ayırmadığımızı belirtmek isteriz.

Haberde adı geçen CWT Türkiye ile hiçbir organik bağımız bulunmamakta ve hizmet aldığımız yüzlerce şirketten biridir. TİM’in şirketin işçi alımı veya çıkarılması konusunda bir bilgisi, ilgisi ve yetkisi yoktur.

TİM olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı doğrultusunda istihdama daima destek vermekte ve bu vesile ile Türkiye’de faal tüm yerli ve uluslararası şirketlerin işçi çıkarmaması konusunda çağrısını bir kez daha yineliyor ve istihdamı destekliyoruz."