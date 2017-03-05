Tezcan: Baykal'ın programını iptal etmesi demokrasi dersidir

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Deniz Baykal, yurt dışı programını iptal etti. Bu bir demokrasi dersidir. Ben iktidar yetkililerinin de, hükümetin de bu dersi iyi okuması gerektiğini hatırlatmak istiyorum" dedi.

Bülent Tezcan, CHP Yozgat Gençlik Kolları tarafından düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, referandum sürecinde halkın sağ duyusu ve milletin ferasetinin hakim geleceğini söyledi. Meclis'te anayasa değişikliği görüşmelerinin milletten kaçırıldığını belirten Tezcan, şöyle dedi:

"Şimdi kampanya dönemini de böyle yürütmeye çalışıyorlar. Türkiye'de haberlere bakın, gazeteler bakın. 'Evet' demenin serbest, 'hayır' demenin yasak olduğu bir Türkiye. 'Hayır' diyenlere büyük salonlar verilmiyor, küçük salonlar tahsis ediliyor. 'Hayır' diyenlere valilik yasak getiriyor, 'toplantı yapamazsın' diyor. 'Hayır' diyenlerin afişini asan belediyelere valilikler toplatıyor, 'kaldır bu afişleri' diyor. Dün Nevşehir'deydim, bugün Yozgat'tayım. Bakıyorum bugün bütün belediyelerin bilboardlarına, 'sayın Başbakan'ın afişiyle birlikte 'evet' diyoruz' afişleri var. 'Evet' demek serbest, hayır demek OHAL şartlarında direnene direne, itiraz ede ede, mücadele ede ede söylenecek bir şey. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, halkın sağduyusu, milletin feraseti hakim gelecek. Hayırlı bir sabaha uyanacağız."

"ALMANYA VE HOLLANDA'YA İTİRAZ EDECEK YÜZÜNÜZ KALMAZ"

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın yurt dışı programını iptal etmesiyle ilgili de konuşan Bülent Tezcan, "Biz herkesin her yerde düşüncesini özgürce ifade edebilmesini, halka derdini rahatça, serbestçe anlatabilmesini istiyoruz. Türkiye'de de, yurt dışında da 'evet' diyenin de, 'hayır' diyenin de özgürce, serbestçe derdini anlatabilmesini istiyoruz. Referandumun amacı budur" dedi.

Almanya'nın, iki bakanın toplantılarına izin vermemesine tepki olarak Deniz Baykal'ın da programını iptal ettiğini hatırlatan Bülent Tezcan, şunları söyledi:

"Öyle olursa millet anlayacaktır. Şimdi sayın Adalet Bakanı, Yozgat milletvekilidir. Kendisi Almanya'da bir toplantı yapacak, 'Evet' propagandası yapmak üzere, yurt dışındaki vatandaşlara. Yasak getirildi, sonuna kadar kınıyoruz, sonuna kadar reddediyoruz. Yani yurt dışında bunun engellemesinden bizim memnun olmamız mümkün değil. Benzeri bir yasak, bir başka Bakan Nihat Zeybekçi için getirildi. Bunu da kabul etmiyoruz. Onun için Antalya milletvekilimiz önceki dönem genel başkanlarımızdan sayın Deniz Baykal yurt dışı programını iptal etti. Bu bir demokrasi dersidir. 'Sen benim ülkemin bakanının evet propagandası yapmasına müsaade etmezsen, ben de oraya hayır propagandası yapmaya gelmiyorum' dedi. Şimdi bu dersi sadece biz almayacağız. Ben iktidar yetkililerinin de, hükümetin de bu dersi iyi okuması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Siz valileriniz eliyle 'hayır' broşürü dağıtan gençleri toplayıp göz altına alırsanız, siz 'hayır' afişi asanlardan kalkıp da soruşturma başlatıp, afişleri kaldırtırsanız, valiler eliyle 'hayır' toplantılarını yasaklarsanız Almanya ve Hollanda'ya itiraz edecek yüzünüz kalmaz, onlara benzersiniz. Nasıl oraya itiraz ediyorsak, burada da aynı şekilde serbestçe propaganda yapılmasının önünü açacağız" diye konuştu.

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