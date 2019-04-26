Temelli: Muhalefeti demokrasi ittifakında buluşmaya davet ediyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı ziyartte, ülkenin acil ihtiyaç duyduğu şeyin 'demokrasi ittifakı' olduğunu ifade ederek, "Bugün tüm demokrasi güçlerini, tüm sivil toplum örgütlerini, sendikaları, toplumsal muhalefetin bütün dinamiklerini, hatta tüm muhalefeti demokrasi ittifakında buluşmaya davet ediyoruz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, milletvekilleriyle birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Ziyaret öncesi belediye binası önünde açıklamada bulunan Sezai Temelli, ülkenin acil ihtiyaç duyduğu şeyin demokrasi ittifakı olduğunu söyledi. Türkiye'deki tüm muhalefeti demokrasi ittifakında buluşmaya davet ettiklerini söyleyen Temelli, "Bugün tüm demokrasi güçlerini, tüm sivil toplum örgütlerini, sendikaları, toplumsal muhalefetin bütün dinamiklerini, hatta tüm muhalefeti demokrasi ittifakında buluşmaya davet ediyoruz. Evet, Türkiye'nin acil sorunlarına acil çözümler üretmek istiyorsak demokrasi ittifakında buluşarak demokratik adımları atmalıyız" diye konuştu.

Temelli'nin ardından söz alan Pervin Buldan ise "Bizler barışın ve demokrasinin bu ülkeye bir an önce gelebilmesi için her türlü mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Ancak bunu belediyeleri kazandığımız yerlerde, halkımızla, sizlerle başlatmanın önemli olduğunu belirtmek isteriz" dedi.

AÇIKLAMAYA İZİN VERİLMEDİ

Ziyaretin ardından HDP Eş Genel Başkanları ve milletvekilleri, cezaevlerinde sürdürülen açlık grevlerine ilişkin Diyarbakır E Tipi Cezaevi önünde açıklama yapmak istedi. Diyarbakır Valiliği tarafından, açıklamanın hukuksuz olduğu gerekçesiyle grubun cezaevi önüne gitmesine izin verilmedi.



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