Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İslam birliğinin kurulmasının boş bir hayalden ibaret olmadığını belirterek, "İnanarak söylüyorum ki; İslam birliği kurulacaktır ve o gün bunu hayalcilik olarak görenler söylediklerinden utanacaklardır" dedi.



SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul'un fethinin 564'üncü yıldönümü nedeniyle İzmit'te organize edilen Fetih ve Gençlik Şöleni'ne katıldı. Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şubesi ve Mili Gençlik Vakfı tarafından İzmit İsmetpaşa Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe Temel Karamollaoğlu, Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, Saadet Partili yöneticiler ve binlerce kişi katıldı. Stadyumda tur atan Temel Karamollaoğlu, konfetiler eşliğinde etkinliğe katılanları selamladı.



Karamollaoğlu burada yaptığı konuşmada bir ülkenin gücünün tankı, topu, tüfeği değil, imanlı gençleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Hep söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Bir ülkenin gücü tankı, topu, tüfeği değil, imanlı ve ihlaslı gençleridir. Hiç şüphesiz bugün de yeniden bir Türkiye ve adil bir dünyanın umudu, öncüsü yine siz gençlersiniz. Sizler tarih boyunca özgürlüğün, adaletin, hoşgörünün öncüsü olmuş bir medeniyetin varislerisiniz. Sizler bu toprakların hem geçmiş birikimi, hem de gelecek umudunu temsil ediyorsunuz. İdeallerin yerini ihtirasların aldığı, değerlerin yozlaştırıldığı bir dönemde yeni bir dünya umudunu sizler zinde tutuyorsunuz. Hiç şüpheniz olmasın yarınlar bizimdir, yarınlar milli görüşündür. Bayrak düştüğü yerden kalkacaktır. Nasıl ki İstanbul'un fethi karanlık bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa, sizlerin çalışmaları da mutlu ve barış dolu bir dünyanın başlangıcı olacaktır. Mili görüş mazeretlerin değil, başarıların adresidir. Mili görüş iman varsa, imkan da vardır inancıyla 70 cent'e muhtaç olduğumuz bir dönemde ağır sanayi hamlesini başlatmış, Anadolu'yu fabrikalarla donatmıştır. Milli görüş kendi benliğinden, tarihinden, değerlerinden uzaklaştırılmaya çalışılan bir millete kendi özgüvenini yeniden kazandırmıştır. Milli görüş, 'İslam terakkiye engeldir' diyen İttihat ve Terakkici anlayışa karşı hızla büyüyüp gelişecek bir mücadelenin tohumlarını atmıştır. Mili görüş, Osmanlı'nın çöküşünden sonra İslam dünyasının batıya karşı kazandığı tek zafer olan Kıbrıs Barış Harekatını gerçekleştirmiştir. Mili görüş dünyayı sömüren G 8 ülkelerine karşı ilk küresel direnişin mimarı olmuştur."



İslam Birliği'nin kurulacağını öne süren Karamollaoğlu, "Bugün dünyanın en genç ve dinamik nüfusu İslam alemindedir. Dünyanın en engin maden ve petrol yatakları İslam coğrafyasıdır. Bilinmelidir ki Müslümanlar Cenab-ı hakkın kendilerine verdikleri imkanları birleştirdikleri takdirde muazzam bir güç oluştururlar ve insanlığa yöne veriler. Bize diyorlar ki; 'efendim İslam birliğini kurmak sadece boş bir hayalden ibarettir.' Biz de diyoruz ki; eğer hayaliniz yoksa, geleceğiniz de yoktur. Mazlum milletlerin birleşmesini hayal olarak görenler asla emperyal güçlerin esaretinden kurtulamazlar. Erbakan hocamızın ifadesiyle söylüyorum. Bakmayın siz İslam aleminin bugünkü dağınıklığına. Huzurlarınızda inanarak söylüyorum ki İslam Birliği kurulacaktır ve o gün bunu hayalcilik olarak görenler söylediklerinden utanacaklardır. Bu hedefe giden yolda en büyük gücümüz ise siz gençlerin imanı, azmi ve kararlılığıdır" dedi.



Necmettin Erbakan'la ilgili sinevizyon gösterisinin ardından partili gençler stadyum boyunca yürüyerek ellerindeki bayrak ve flamalarla izleyicileri selamladı. Etkinlikte İstanbul'un Fethi'nin sembolü olan gemilerin karadan yürütülmesi canlandırıldı. El ele tutuşan gençler stadyumun karşısına koşarak savaş alanı olarak tasarlanan alanda fetih askerlerinin namaz kılmasını, Bizans surlarını yıkarak İstanbul'u fethetmesini canlandırdı. Ardından havai fişek gösterisi yapıldı.