TBMM’de anayasa değişikliği 3. madde de kabul edildi

TBMM'de Anayasa Değişikliği teklifi görüşmelerinde 3. madde 341 evet oyu ile kabul edildi. 3. madde oylaması sırasında AKP ve CHP'li vekiller arasında kavga çıkmıştı. Yaşanan kavga nedeniyle 3. maddenin oylaması yeniden yapıldı. Teklifin 1. maddesi 347, 2. maddesi ise 343 'evet' oyu ile kabul edilmişti.



Anayasa değişikliği maddelerinin görüşülmesine devam ediliyor. Pazartesi günü TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesi için ilk oylama yapılmıştı. Dün ise Anayasa değişiklik teklinin 1. ve 2. maddeleri kabul edilmişti.



İşte TBMM'de kabul edilen birinci madde

MADDE 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.

Anayasa teklifinin 1. Maddesi oylamasında 347 kabul oyu çıktı. Oylamaya 484 milletvekili katıldı. Kabul 347, ret 132, çekimser 2, boş 2 ve geçersiz 1 oy kullanıldı. Böylece Anayasa’nın yargı yetkisini düzenleyen 9. Maddesindeki ‘bağımsız’ ibaresinden sonra ‘ve tarafsız’ ibaresi eklendi.



NE DEĞİŞTİ?



İlk olmaya göre katılım 4 arttı. Biri MHP diğeri AKP milletvekili bu oylamaya katıldı. Kabul oyu ilkine göre 9 arttı. Ret cephesinden 2 oy, yeni gelen AKP ve MHP’li milletvekili ile birlikte 4 yeni oy kullananlar ile geçersizlerden 3 oy da kabul cephesine geçti.



Kabul edilen ikinci madde



MADDE 2- 2709 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan “beşyüzelli” ibaresi “altıyüz” şeklinde değiştirilmiştir.

TBMM Genel Kurulunda Anayasa değişikliği teklifinin ikinci maddesi kabul edildi. Sayımda 343 kabul, 133 ret, 1 çekimser, 2 boş ve 1 geçersiz oy çıktı. Kabul edilen maddeye göre; milletvekili sayısı 600’e çıkarılıyor.



3. MADDE KABUL EDİLDİ



Anayasa değişiklik teklifinin 3. maddesi 341 evet oyuyla kabul edildi.



İşte kabul edilen 3. madde



MADDE 3- 2709 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar,” şeklinde değiştirilmiştir.



3. MADDE OYLAMASINDA ARBEDE



Oy kullanmak için hükümet sıralarında çekim yapan vekiller üzerinde başlayan tartışma fiziki arbedeye dönüştü. AKP Grup Başkan vekili Mustafa Elitaş, açık oylamaları cep telefonu ile çekmeye çalışan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan'ın üzerine yürüdü.



AKP ve CHP'li vekiller bu bölümden uzaklaşmak istemeyince tansiyon yükseldi. Farklı bölgelerde yumruklaşmaların ve tekmelerin atıldığı görüldü.



Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın oylamayı durdurdu. Oy kullanılan kupaları da kaldırttı. Oturuma 20 dakika ara verildi. Aranın ardından 3. maddenin oylaması yeniden yapıldı.