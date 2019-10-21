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TBMM'nin ilk nöbetçi bakanı Ziya Selçuk olacak
TBMM'de yarın başlayacak 'nöbetçi bakan' uygulaması kapsamında ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleri ile görüşecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1'inci yılı değerlendirmesinde alınan karar gereği...
POLİTİKA 21.10.2019, 17:37
TBMM'de yarın başlayacak 'nöbetçi bakan' uygulaması kapsamında ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleri ile görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1'inci yılı değerlendirmesinde alınan karar gereği Meclis’te 'nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor. TBMM Genel Kurulu'nun çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri nöbetçi bakan uygulaması gerçekleştirilecek. Her hafta 3 farklı bakan Meclis'te milletvekilleriyle görüşecek, soru ve taleplerini alacak.
Bu kapsamda yarın ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleriyle TBMM ana binadaki nöbetçi bakan odasında bir araya gelecek. Ardından sırasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 'nöbetçi bakan' olarak Meclis’te milletvekilleri ile görüşeceği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1'inci yılı değerlendirmesinde alınan karar gereği Meclis’te 'nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor. TBMM Genel Kurulu'nun çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri nöbetçi bakan uygulaması gerçekleştirilecek. Her hafta 3 farklı bakan Meclis'te milletvekilleriyle görüşecek, soru ve taleplerini alacak.
Bu kapsamda yarın ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleriyle TBMM ana binadaki nöbetçi bakan odasında bir araya gelecek. Ardından sırasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 'nöbetçi bakan' olarak Meclis’te milletvekilleri ile görüşeceği belirtildi.
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