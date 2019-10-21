banner314

banner325

Son Dakika

TBMM'nin ilk nöbetçi bakanı Ziya Selçuk olacak

TBMM'de yarın başlayacak 'nöbetçi bakan' uygulaması kapsamında ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleri ile görüşecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1'inci yılı değerlendirmesinde alınan karar gereği...

POLİTİKA 21.10.2019, 17:37
TBMM'nin ilk nöbetçi bakanı Ziya Selçuk olacak
TBMM'de yarın başlayacak 'nöbetçi bakan' uygulaması kapsamında ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleri ile görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1'inci yılı değerlendirmesinde alınan karar gereği Meclis’te 'nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor. TBMM Genel Kurulu'nun çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri nöbetçi bakan uygulaması gerçekleştirilecek. Her hafta 3 farklı bakan Meclis'te milletvekilleriyle görüşecek, soru ve taleplerini alacak.
Bu kapsamda yarın ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleriyle TBMM ana binadaki nöbetçi bakan odasında bir araya gelecek. Ardından sırasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 'nöbetçi bakan' olarak Meclis’te milletvekilleri ile görüşeceği belirtildi.
 

Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 21 Ekim 2019
İmsak 05:51
Güneş 07:16
Öğle 12:54
İkindi 15:52
Akşam 18:22
Yatsı 19:41
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Galatasaray 8 13
6. Sivasspor 8 12
7. Konyaspor 7 12
8. Gaziantep FK 8 11
9. Antalyaspor 8 11
10. Malatyaspor 7 10
11. Göztepe 8 9
12. Beşiktaş 8 9
13. Ankaragücü 8 9
14. Denizlispor 8 8
15. Kasımpaşa 8 8
16. Çaykur Rizespor 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Altay 8 15
4. Ümraniye 8 14
5. Keçiörengücü 8 14
6. Balıkesirspor 8 13
7. Fatih Karagümrük 7 12
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Menemen Belediyespor 8 8
13. Osmanlıspor 7 7
14. Adanaspor 8 7
15. Altınordu 8 5
16. Boluspor 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 8 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Bournemouth 9 12
10. West Ham 9 12
11. Aston Villa 9 11
12. Wolverhampton 9 11
13. M. United 9 10
14. Everton 9 10
15. Sheffield United 8 9
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Real Sociedad 9 16
5. Atletico Madrid 9 16
6. Sevilla 9 16
7. Villarreal 9 14
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 9 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2