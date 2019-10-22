TBMM Hayvan Hakları Komisyonu raporu tamamlandı

TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu, çalışmalar kapsamında hazırlanan raporu Meclis Başkanlığı'na sundu.

TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, komisyon üyeleri ile birlikte çalışmalar kapsamında hazırladıkları raporu Meclis Başkanlığı'na sundu. Yel, raporun detaylarını anlattı. Komisyon Başkanı Yel, raporun tamamladığını belirterek, 12 resmi toplantı yaptıklarını, değişik kurum ve kuruluşlardan 81 kişi ile görüştüklerini söyledi. Hayvanların siyaseti olmadığını kaydeden Yel, hazırlanacak yasal düzenleme için 34 maddelik tekliflerinin raporda yer aldığını belirtti. Hayvan haklarının ihlali konusunda iddialı olduklarını dile getiren Yel, bu rapordan sonra dünyada örnek olacak yasa teklifinin hazırlanacağını söyledi.

'CEZALAR ARTIRILACAK VE UYGULANACAK'

Komisyon çalışmaları sırasında tespit ettikleri konular hakkında bilgi veren Mustafa Yel, "Başkanlığa 34 maddelik teklifimiz oldu. 34 madde içinde özellikle hayvansever dernekleri ile görüştüğümüzde bizden talep edilen, 2004 yılında çıkarılmış olan hayvanların korunması ile ilgili yasanın ismi ile başladık. Biz bunun 'Hayvan Haklarının Korunması Kanunu' olarak değişmesini istedik. Terminolojide de hayvanlar 'sahipli' ve 'sahipsiz' olarak tanımlanıyor. Biz bunu da sınıflandırdık. 'Ev hayvanı', 'şehir hayvanı' gibi farklı sınıflar içinde her tür hayvana karşı işlenen çeşitli işkence ve kötü muamelenin de ortadan kalkması için caydırıcı olmayan cezaların mevcut kanundan çıkarılmasını öneriyoruz. Hayvanlara karşı işlenen kötü muamelelerde TCK'ya düzenleme önerdik. Cezalar artırılacak ve uygulanacak. Bu cezaların ertelenmesini, ötelenmesini istemiyoruz. 'Türk Ceza Kanunu'na göre, en az 2 yıl 1 ay olmak üzere düzenleme talep ediyoruz" dedi.

'KANUNA EKLEME YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ'

Hayvan barınaklarının yetersiz olduğunu savunan Mustafa Yel, bu konuyla ilgili de yol alınmasını istediklerini belirterek, belediyelere de bazı sorumlulukların yükleneceğini söyledi. 'Belediye Kanunu'na yeni maddelerin eklenmesini talep ettiklerini anlatan Yel, raporda yer alan diğer önerilerini de şöyle anlattı:

"'Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesine bir ekleme yapılmasını talep ediyoruz. Hayvan haklarının ihlallerinin ortadan kalkması için 1398 belediyemiz var. Sadece 234'ünde hayvan barınağı mevcut. Bunların da ne yazık ki pek çoğu hayvan hakları ihlalini ortadan kaldırmaya yönelik değil tam tersi hayvanların şiddet gördüğü yerler haline gelmiş. Çok acil atılması gereken adımları var. Hayvan ihlallerinin ortadan kalkması için 'Belediye Kanunu'nun ilgili maddesine bir ekleme yapılmasını istiyoruz. Belediyelerin asli görevleri içinde hayvan hakları ihlallerinin engellenmesi için bir görev tanımlanması yapılması ve bunu yapmayan belediye başkanları ile yetkililer hakkında soruşturma açılmasını talep ediyoruz."

'FON OLUŞTURULMASI ÖNERİMİZ VAR'

Hayvan barınaklarında çalışanlara eğitim sertifikasının zorunlu hale gelmesini istediklerini kaydeden Mustafa Yel, "Bu konunun da bizim mevzuatta yer almasını istiyoruz. Bu barınakların 24 saat kamerayla izlenmesini istiyoruz. Bu belediyelerin de maddi olarak desteklenmesini öngörüyoruz. Bir de hayvan hakları kolluğu kurulması noktasında bir önerimiz var. Elbette bu çalışmalar yürütülecek, cezalandırma yöntemi kabul edilecek ama suçlular nasıl yakalanacak, bu anlamda hayvan kolluğu kurulması bir de hayvan hakları fonu adı altında bir fon oluşturulması önerimiz var. Bu fon da hayvanların rehabilitasyonu için harcanacak. Yurt dışından sirk getirilmesi yasak. Sirk kurulmasının yasaklanması, gösteri amaçlı hayvanların bu şekilde muameleye maruz bırakılacağı bu tür organizasyonların yasaklanması komisyonumuzca önerildi" diye konuştu.

Öte yandan raporda, özellikle internet ortamında hayvan satışına ilişkin yasak getirildiği belirtildi. Hayvanların üretim merkezlerinde özel olarak sahiplenilmesi noktasında öneri getirildi. Ayrıca avcılığa ilişkin de geniş düzenleme yer aldı.

'DOST' MECLİS'TE KALACAK

Ayrıca Isparta'da gördüğü kötü muamele sonucu sakat kalan ve ilk tedavisi Burdur'da yapılan köpeğe, TBMM Koruma Daire Başkanlığı ardından da TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu üyeleri sahip çıktı. Ankara'da yapılan ameliyatla arka bacaklarına yürüteç takılan 'Dost' isimli köpeğin son tedavisi İstanbul'da yapılıyor. 'Dost'un, tedavisi bittikten sonra TBMM'ye getirileceği belirtildi.