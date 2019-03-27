TBMM Genel Kurulu toplanamadı

ANKARA, () - TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı oluşmadığı gerekçesiyle bugün toplanamadı.

TBMM Başkan Vekili Mithat Sancar, Genel Kurul'da birleşimi açmak için kürsüye geldi. Sancar, Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirterek, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı. Son olarak TBMM Başkanlığı seçimi için 24 Şubat'ta toplanan Genel Kurul'da çalışmalara, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim nedeniyle 27 Mart Çarşamba gününe kadar ara verilmişti.