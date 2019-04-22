TBMM Genel Kurulu, 'özel gündem' ile toplanıyor

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yarın 'özel gündem' ile toplanacak.

Meclis'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 99'uncu açılış yıl dönümü dolayısıyla bir dizi program gerçekleştirilecek. TBMM'de ilk tören; Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Başkanlık Divanı üyelerinin TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okumasıyla başlayacak. Daha sonra TBMM'nin 99'uncu açılış yıl dönümü nedeniyle Meclis Başkanı Şentop kutlamaları kabul edecek.

GENEL KURUL 'ÖZEL GÜNDEM' İLE TOPLANACAK

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te 'özel gündem' ile toplanacak. Genel Kurul'da, Meclis'te grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partilerin adına konuşmalar yapılacak. Mustafa Şentop ise Meclis Başkanlığı'na seçildikten sonra ilk kez Genel Kurul oturumunu yönetecek ve açılış konuşması yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da özel oturumu Genel Kurul özel locasından izleyecek. Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları ve temsilcileri de 10'ar dakikalık konuşma yapacak.

KILIÇDAROĞLU GENEL KURUL'DA KONUŞACAK

CHP Grubu adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması beklenirken, AK Parti Grubu adına Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Grubu adına ise Devlet Bahçeli yerine Grup Başkanvekili Erkan Akçay konuşma yapacak. HDP Grubu adına Eş Genel Başkan Pervin Buldan, İYİ Parti Grubu adına ise Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan söz alacak.

Öte yandan, TBMM'de grubu bulunmayan siyasi partilerden BBP, DP, SP ve TİP'in birer temsilcisine 3'er dakika söz verilecek.

Akşam saatlerinde ise Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve eşi Sabriye Şentop tarafından TBMM'nin 99'uncu açılış yıl dönümü nedeniyle resepsiyon verilecek.