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TBMM Genel Kurulu'nda 'terör' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP grubunun verdiği önerge üzerine yapılan görüşme sırasında, AK Parti ile HDP'li milletvekilleri arasında 'terör' tartışması yaşandı. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Levent Gök Başkanlığı'nda toplandı....

POLİTİKA 06.11.2019, 20:58
TBMM Genel Kurulu'nda 'terör' tartışması
TBMM Genel Kurulu'nda, HDP grubunun verdiği önerge üzerine yapılan görüşme sırasında, AK Parti ile HDP'li milletvekilleri arasında 'terör' tartışması yaşandı.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Levent Gök Başkanlığı'nda toplandı. HDP grubunun verdiği 'DEAŞ tarafından alıkonulan kadınların araştırılması' amacıyla Meclis araştırma komisyonunun kurulması önergesinin görüşmeleri sırasında AK Parti ve HDP'li milletvekilleri arasında 'terör' tartışması yaşandı. Grubu adına söz alan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, "IŞİD çetelerinin Türkiye'de nerelerde yuvalandıklarını, bu IŞİD çetelerinin nerelerde pazarlar kurduklarını, WhatsApp grupları üzerinden kadınları nasıl satılığa çıkardığını bu komisyonda araştıralım. Bir ilişkiniz yoksa bundan kaçacağınız bir durum da yok" şeklindeki sözleri AK Parti grubunun tepkisine neden oldu. 
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bağdadi cehennemi boyladı. Diğer terör örgütlerinin başındakiler de yakında cehennemi boylayacak, haberiniz olsun. PKK'nın başındakileri söylüyorum, onun uzantıları da gerekli cevabı devletimizden alacak. Şimdi, PKK'nın HDP'yle olan iş birliğini dün ifade ettim. Gıkları çıkmaz. PKK bir terör örgütü müdür, terör örgütüdür. Size talimat verirler mi, verirler. Siz gıkınızı çıkarabilir misiniz, çıkaramazsınız" dedi.
'HDP, DAĞA ADAM DEVŞİRME PARTİSİ OLARAK ÇALIŞIYOR'
Muş, HDP sıralarına dönerek, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kızların teröristlere peşkeş çekildiğini ileri sürdü. Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Peki, Güneydoğu'da, farklı yerlerde gencecik, körpe Kürt genç kızlarını dağa kaçırıp onları oradaki teröristlere peşkeş çekerler mi, çekerler. Seslerini çıkartabilirler mi, çıkartamazlar. Peki, HDP, bu işin içerisinde mi, evet. Mesela, yakalanan, teslim olan teröristlerden biri, gençlerin HDP teşkilatları aracılığıyla dağa götürüldüğünü anlatıyor. HDP, dağa adam devşirme partisi olarak çalışıyor. Şimdi, IŞİD'e en büyük darbeyi vuran kim, Türkiye Cumhuriyeti devleti."
HDP'li Başaran'ın, Mehmet Muş'a "Biz görmedik, kendiniz kucağınızda büyüttünüz" diye cevap vermesi üzerine Genel Kurul'daki tansiyon yükseldi. IŞİD militanlarını Türkiye'nin hapse attığını belirten AK Parti'li Mehmet Muş, "Siz sempatizanı ve sözcüsü olduğunuz PKK terör örgütünün güdümünden çıkacaksınız, terör örgütünü kınayacaksınız, o gencecik Kürt kızlarını dağa götüren ahlaksızlara karşı sesinizi çıkaracaksınız. Ondan sonra çıkıp da buradan bir ifadede bulunacaksınız" ifadelerini kullandı.
Genel Kurul'da AK Parti ve HDP milletvekilleri arasındaki tartışma bir süre daha devam etti. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "PKK eşittir IŞİD, DAEŞ eşittir DHKP-C; bunların tamamı eşittir FETÖ. Bunların tamamı terör örgütüdür, hepsiyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bakın, bir şey söylüyorum size, PKK'nın başında bulunanlar da, DEAŞ'ın başında bulunanlar da nasıl hedefimizdeyse, gerekenleri nasıl yapıyorsak aynı şekilde bundan sonra da yapacağız. Bunlara destek verenlere de yapacağız, onu unutmayın. Onlar da yüce Türk yargısının önüne çıkarılacaklar, milletin vicdanında mahkum olacaklar. Bakın, anne geliyor, diyor ki 'Çocuğumu bu binaya soktular' Neresi orası, il başkanlıkları. Gençleri kandırıp burada geceletiyorlar, oradan dağa götürüyorlar" şeklinde konuştu.
'SİZE HAYAL ETMEYİ DAHİ YASAKLADILAR'
PKK'nın elinden kurtulan genç kızların verdiği ifadeleri hatırlatan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"İpinizi ne kadar bırakırsa o kadar konuşabilirsiniz, ötesinde konuşma imkanınız yoktur. Hayal dünyanızda dahi yer yoktur. Size hayal etmeyi bile yasakladılar. 15 yaşında, 16 yaşında genç kızları dağa kaçırırlar, oradaki teröristlere peşkeş çekerler; bir kadın milletvekili burada sesini çıkaramaz. DEAŞ'ın başını, 3 bin teröristini biz öldürdük, Türkiye Cumhuriyeti devleti etkisiz hale getirdi. Aynısını PKK'ya yapacağız."
Tartışmaların ardından, yapılan oylamada HDP grubunun önerisi reddedildi.

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