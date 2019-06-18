TBMM Genel Kurulu'nda Mursi anıldı

TBMM Genel Kurulu'nda, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi anıldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı’nda toplandı. Genel Kurul'da dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Muhammed Mursi anıldı. Bilgiç, Mursi'nin ölümünü üzüntü ile karşıladıklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Mursi, 2012 yılında halkoyuyla seçiminin hemen ertesinde kanlı bir darbeyle devrilmiş,6 yıllık gayriinsani koşullarda geçen hapishane hayatının sonunda cunta mahkemesinin önünde hakkın rahmetine kavuşmuştur" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Muhammet Mursi'nin şiddeti tavizsiz bir şekilde reddettiğini belirterek, "Muhammed Mursi, milli iradenin, demokrasinin peşinden koşmuş ve halkının zenginleşmesi, refahı ve adaleti için mücadele etmiş bir millî irade temsilcisidir. Onun ortaya koyduğu bu tavizsiz mücadele Mısır halkının ve dünya insanlığının vicdanında emsalsiz bir yer edinmiştir" diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise "Orta Doğu coğrafyasında Mısır'da demokrasi mücadelesinin simge isimlerinden birisi olan merhum Mursi'ye Allah'tan rahmet, Mısır halkına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da Mursi’nin ölümün ardından defin işlemlerine sadece ailesine müsaade edildiğini söyleyerek, "Defne sadece Mursi'nin 2 oğlunun katılmasına müsaade edilirken eşinin katılmasına dahi müsaade edilmedi. İşte maalesef, diktatörlük tam da böyle bir şey" dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Mursi'nin Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olduğunu kaydederek, "Kendisine rahmet, bütün Mısır halkına başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.