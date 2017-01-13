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TBMM'deki kavgada burnu kırılan vekili Erdoğan evinde ziyaret etti
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TBMM'deki kavgada burnu kırılan vekili Erdoğan evinde ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri sırasında Genel Kurulda yaşanan kavgada kendisine yumruk atan kişinin, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara olduğunu söyledi.

TBMM'deki kavgada burnu kırılan vekili Erdoğan evinde ziyaret etti

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri sırasında Genel Kurulda yaşanan kavgada kendisine yumruk atan kişinin, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara olduğunu söyledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Şahin'i evinde ziyaret etti.

Şahin, TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinde çıkan kavgada yaralandığını anımsattı. Şahin, "Bana yumruk atan CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara idi" dedi.

Milletvekili Kara ise kavga sırasında kendisine yumruk atıldığını, hastanede halen tedavisinin devam ettiğini söyledi. Kara, Fatih Şahin'e yumruk atılmasına ilişkin, "Öyle bir durumu hatırlamıyorum. Böyle bir şey söylediler, üzüldüm de. Fatih Bey'in fotoğrafını gösterdiler. Ben ona niye vurayım? Acil servise geldiğim ana kadar olan sürede kopuk kopuk hatırlayamadığım anlar var." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ZİYARET ETTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri sırasında çıkan kavgada burnu kırılan ve ameliyata alınan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin’i evinde ziyaret etti.

Yaklaşık bir saat süren geçmiş olsun ziyareti sırasında Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga eşlik etti.

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