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TBMM'de otizmli öğrencilerin yuhalanması kınandı
AKSARAY'da, otizmli öğrencilerin bazı öğrenci velileri tarafından yuhalanması, TBMM Genel Kurulu’nda kınandı. Siyasi parti grup temsilcileri olayın 'kabul edilemez' olduğunu söyledi. TBMM Genel Kurulu’nda, Aksaray'da Mehmetçik İlkokulu’nda...
POLİTİKA 07.11.2019, 19:20
AKSARAY'da, otizmli öğrencilerin bazı öğrenci velileri tarafından yuhalanması, TBMM Genel Kurulu’nda kınandı. Siyasi parti grup temsilcileri olayın 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.
TBMM Genel Kurulu’nda, Aksaray'da Mehmetçik İlkokulu’nda otizmli öğrencilerin, okulda eğitim gören diğer bazı öğrencilerin velileri tarafından dışlandıklarına ilişkin haberler tartışıldı. Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Levent Gök, haberin canını acıttığını söyleyerek, "Aksaray'da bir okulda otizmli öğrencilerimizle ilgili yaşanan sorun beni derinden üzdü. Meclisiminiz tüm partilerinin otizmli çocuklarımız, diğer engelli yurttaşlarımızla ilgili ne denli duyarlı olduğunu biliyorum; ama anlaşılıyor ki toplumumuzda daha yapacağımız çok işler var. Otizmli çocuklarımızın ailelerine seslenmek istiyorum. Sizler yalnız değilsiniz, TBMM bütün milletvekilleriyle sizin yanınızdadır" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da Aksaray’da yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu belirterek, "İnsan olan hiç kimsenin buna gözlerini kapaması söz konusu olamaz. Zaten devletin ilgili kurumları gerekli tahkikatı, gerekli idari soruşturmaları başlatmış durumdalar. Biz de AK Parti Grubu olarak oradaki gelişmeleri yakından takip edeceğimizi Genel Kurul'da ifade etmek isteriz" diye konuştu.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "Yurdun neresinde, dünyanın neresinde olursa olsun böylesine bir davranışın tasvip edilmesi mümkün değildir. Bu konudaki soruşturmayı yakından takip edeceğimizi, konuyla ilgili Meclisin kurmuş olduğu komisyonda görevlendirdiğimiz arkadaşların meseleyi yakından takip ettiklerini ve otizmli çocukların ve ailelerinin karşılaştıkları bu kötü muameleyi, onların yaşadıkları sorunların farkındalığına dönüşebilecek bir imkana çevirmek için bir toplumsal duyarlılığın yaratılmasına katkı sağlayacağımızı açıkça ifade etmek isterim" dedi.
MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül, Aksaray Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda özel eğitim gören otizmli çocukların okul çıkışında yuhalandığını hatırlatarak, "Otizm, bir hastalık değil rehabilite edilebilen bir davranış bozukluğudur. Türkiye'de şu anda çok basit testlerle tespit edilebilen bu vakalar, doğru rehabilitasyon programlarıyla tedavi edilebilmekte ve evlatlarımız hayata adapte olabilmektedirler. Aksaray'da yaşanan bu talihsiz olayla alakalı Millî Eğitim Müdürlüğümüz, Valilik ve Millî Eğitim Bakanlığı incelemeleri başlatmıştır. Soruşturmanın tüm detaylarıyla, derinlemesine yapılması en büyük arzumuzdur. Konunun bu noktada takipçisi olacağımızı buradan bildirmek istiyorum" diye konuştu.
HDP’li Hakkı Saruhan Uluç da "Bu vahim durumun organize olup olmadığı, okul yönetiminin buna dahil olup olmadığı acilen ortaya çıkarılmalıdır. Her çocuğun olduğu gibi otizmli bireylerin de eğitim alma hakkı başta Anayasa olmak üzere yasalarımızca düzenlenmiştir" ifadelerini kullandı.
TBMM Genel Kurulu’nda, Aksaray'da Mehmetçik İlkokulu’nda otizmli öğrencilerin, okulda eğitim gören diğer bazı öğrencilerin velileri tarafından dışlandıklarına ilişkin haberler tartışıldı. Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Levent Gök, haberin canını acıttığını söyleyerek, "Aksaray'da bir okulda otizmli öğrencilerimizle ilgili yaşanan sorun beni derinden üzdü. Meclisiminiz tüm partilerinin otizmli çocuklarımız, diğer engelli yurttaşlarımızla ilgili ne denli duyarlı olduğunu biliyorum; ama anlaşılıyor ki toplumumuzda daha yapacağımız çok işler var. Otizmli çocuklarımızın ailelerine seslenmek istiyorum. Sizler yalnız değilsiniz, TBMM bütün milletvekilleriyle sizin yanınızdadır" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da Aksaray’da yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu belirterek, "İnsan olan hiç kimsenin buna gözlerini kapaması söz konusu olamaz. Zaten devletin ilgili kurumları gerekli tahkikatı, gerekli idari soruşturmaları başlatmış durumdalar. Biz de AK Parti Grubu olarak oradaki gelişmeleri yakından takip edeceğimizi Genel Kurul'da ifade etmek isteriz" diye konuştu.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "Yurdun neresinde, dünyanın neresinde olursa olsun böylesine bir davranışın tasvip edilmesi mümkün değildir. Bu konudaki soruşturmayı yakından takip edeceğimizi, konuyla ilgili Meclisin kurmuş olduğu komisyonda görevlendirdiğimiz arkadaşların meseleyi yakından takip ettiklerini ve otizmli çocukların ve ailelerinin karşılaştıkları bu kötü muameleyi, onların yaşadıkları sorunların farkındalığına dönüşebilecek bir imkana çevirmek için bir toplumsal duyarlılığın yaratılmasına katkı sağlayacağımızı açıkça ifade etmek isterim" dedi.
MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül, Aksaray Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda özel eğitim gören otizmli çocukların okul çıkışında yuhalandığını hatırlatarak, "Otizm, bir hastalık değil rehabilite edilebilen bir davranış bozukluğudur. Türkiye'de şu anda çok basit testlerle tespit edilebilen bu vakalar, doğru rehabilitasyon programlarıyla tedavi edilebilmekte ve evlatlarımız hayata adapte olabilmektedirler. Aksaray'da yaşanan bu talihsiz olayla alakalı Millî Eğitim Müdürlüğümüz, Valilik ve Millî Eğitim Bakanlığı incelemeleri başlatmıştır. Soruşturmanın tüm detaylarıyla, derinlemesine yapılması en büyük arzumuzdur. Konunun bu noktada takipçisi olacağımızı buradan bildirmek istiyorum" diye konuştu.
HDP’li Hakkı Saruhan Uluç da "Bu vahim durumun organize olup olmadığı, okul yönetiminin buna dahil olup olmadığı acilen ortaya çıkarılmalıdır. Her çocuğun olduğu gibi otizmli bireylerin de eğitim alma hakkı başta Anayasa olmak üzere yasalarımızca düzenlenmiştir" ifadelerini kullandı.
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