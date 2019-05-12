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TBMM'de gündem Kapadokya

Besti KARALAR/ANKARA, () - TBMM'de, bu hafta, Nevşehir'in önemli turizm bölgesi olan Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunmasını, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak 'Kapadokya Alan Başkanlığı'nda...

TBMM'de gündem Kapadokya

Besti KARALAR/ANKARA, () - TBMM'de, bu hafta, Nevşehir'in önemli turizm bölgesi olan Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunmasını, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak 'Kapadokya Alan Başkanlığı'nda toplanmasını öngören kanun teklifi görüşülecek.
TBMM'de mesai, salı günü AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup toplantıları ile başlayacak. Liderler, grup toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Aynı gün Genel Kurul'da ise TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen, Nevşehir'in önemli turizm bölgesi olan Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunmasını ve farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak 'Kapadokya Alan Başkanlığı'nda toplanmasını öngören kanun teklifi görüşülecek. AK Parti'li milletvekillerince hazırlanan teklifle Kapadokya alanının tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik- jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik alınan tedbirlere aykırı davranılması halinde 50 bin ile 200 bin lira, bu kapsamda olmayan ve Kapadokya'nın mevcut durumunu bozmayan ve yapısal uygulamalar içermeyen konulara ilişkin belirlenecek tedbirlere aykırılık halinde ise 5 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.
'MİNİ TORBA' TEKLİFİ
İçinde çeşitli ekonomik düzenlemelerin yer aldığı ve AK Parti'li vekillerin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen 'mini yasa' teklifi de bu haftanın gündem maddeleri arasında yer alacak. Teklifin bu hafta içinde sunulması ve komisyon gündemine alınması bekleniyor.
KOMİSYONLAR
TBMM'de bu hafta Dışişleri, Dilekçe ve KEFEK komisyonları toplanacak. Dışişleri Komisyonu'nda uluslararası sözleşmelerin yer aldığı teklifler görüşülecek. Dilekçe Komisyonu'nda; Türkiye Diyetisyenler Derneği, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Obezite Diyetisyenliği Derneği, Türkiye Spor Hekimleri Derneği ve Türkiye Diyabet Vakfı tarafından ayrı ayrı sunumlar yapılacak. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nca 2 Aralık 2018'de Mardin'de gerçekleştirilen çalıştayın sonucunda BM Kadın Birimi ile birlikte yapılması kararlaştırılan etkinliklere dair bilgilendirme, alt komisyon çalışmalarına dair bilgilendirme ve başta kadınlar olmak üzere üretime katılımı artırmaya yönelik kanun teklifi taslağı ile öneriler ele alınacak.

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