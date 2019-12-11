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TBMM'de gerginlik
TBMM Genel Kurulu'nda, CHP ile AK Parti milletvekilleri arasında yaşanan gerginlik sonucu, oturuma ara verildi. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Hazine...
POLİTİKA 11.12.2019, 14:45
TBMM Genel Kurulu'nda, CHP ile AK Parti milletvekilleri arasında yaşanan gerginlik sonucu, oturuma ara verildi.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2020 bütçesini görüşmek üzere toplandı. Genel Kurulda söz alan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Sakarya'daki tank palet fabrikasının işletme hakkının devrine ilişkin eleştirilerde bulundu. Bunun üzerine kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da CHP'lilere tepki gösterdi. Ardından Genel Kurul'da gerginlik çıktı. CHP'li milletvekilleri kürsüden inerek yerine geçen AK Parti'li Turan'ın üzerine yürürken, AK Parti milletvekilleri de araya girerek, Turan'ı korumaya çalıştı. Bu sırada AK Parti ile CHP"li milletvekilleri birbirlerine hakarette bulundu. Yaşanan gerginlik nedeniyle Meclis Başkanvekili Bilgiç, oturuma ara verdi. Gerginlik verilen arada da devam etti.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2020 bütçesini görüşmek üzere toplandı. Genel Kurulda söz alan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Sakarya'daki tank palet fabrikasının işletme hakkının devrine ilişkin eleştirilerde bulundu. Bunun üzerine kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da CHP'lilere tepki gösterdi. Ardından Genel Kurul'da gerginlik çıktı. CHP'li milletvekilleri kürsüden inerek yerine geçen AK Parti'li Turan'ın üzerine yürürken, AK Parti milletvekilleri de araya girerek, Turan'ı korumaya çalıştı. Bu sırada AK Parti ile CHP"li milletvekilleri birbirlerine hakarette bulundu. Yaşanan gerginlik nedeniyle Meclis Başkanvekili Bilgiç, oturuma ara verdi. Gerginlik verilen arada da devam etti.
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