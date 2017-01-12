TBMM'de ek fotoğraflar
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde anayasada yapılacak değişiklikle ilgili görüşmeler sürdüğünde dün sabaha karşı meydana gelen olaylarda milletvekilleri arbede yaşamasıyla ilgili ek fotoğraflar.
12 Ocak 2017 Perşembe 17:36
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde anayasada yapılacak değişiklikle ilgili görüşmeler sürdüğünde dün sabaha karşı meydana gelen olaylarda milletvekilleri arbede yaşamasıyla ilgili ek fotoğraflar.
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