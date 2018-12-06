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TBMM'de bütçe maratonu başlıyor

Besti KARALAR/ANKARA, () - CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi'nin ilk bütçe görüşmeleri, 10 Aralık'ta Genel Kurul'da başlayacak. Birçok ilkin yaşanacağı bütçe görüşmelerinde ilk kez seçilen çok sayıda milletvekili de ilk konuşmasını...

TBMM'de bütçe maratonu başlıyor

Besti KARALAR/ANKARA, () - CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi'nin ilk bütçe görüşmeleri, 10 Aralık'ta Genel Kurul'da başlayacak. Birçok ilkin yaşanacağı bütçe görüşmelerinde ilk kez seçilen çok sayıda milletvekili de ilk konuşmasını yapacak. Bütçe görüşmeleri süresince Meclis'te ziyaretçi yasağı uygulanacak ve grup toplantıları yapılmayacak. Vekiller, zorunlu olmadığı sürece Ankara dışına çıkamayacak.
TBMM Genel Kurulu'nda, 10 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta sonu da dahil 12 gün aralıksız sürecek 2019 yılı bütçe mesaisine başlanacak. Bütçenin ilk gününden sonra tek tek bakanlık bütçelerinin görüşülmesine geçilecek. Bütçe görüşmeleri sürecinde partilerin grup toplantıları yapılmayacak. Saat 11.00'de başlanacak görüşmeler, günlük programın bitimine kadar sürecek. Bütçe görüşmeleri tamamlanana kadar Meclis, hafta sonları da çalışacak.
ZİYARETÇİ ALINMAYACAK
Bütçe görüşmeleri devam ederken, Meclis'te ziyaretçi yasağı uygulanacak. Milletvekilleri, zorunlu olmadığı sürece Ankara dışına çıkamayacak. Yasama yılı boyunca Genel Kurul'da söz almayan milletvekilleri de bütçe görüşmelerinda konuşma fırsatı bulacak. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler, pazartesi günü yapılacak. Genel Kurul, bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanacak ve günlük program tamamlanıncaya kadar çalışılacak. Görüşmeler, 21 Aralık Cuma günü tamamlanacak.

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