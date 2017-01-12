Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden gidecek
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden...
İşte; Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı...
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest bırakılsın
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest...
MHP Lideri Bahçeli'den gündem değiştirecek bomba açıklama
Bahçeli'den erken seçim sinyali!

TBMM'de anayasa değişikliği görüşmeleri gergin başladı

TBMM'de görüşülen ve Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifinin 6'ncı maddesinin görüşüleceği oturum gergin başladı. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın, bugünkü bileşimi açmasıyla Türkiye Cumhuriyeti...

TBMM'de anayasa değişikliği görüşmeleri gergin başladı
TBMM'de görüşülen ve Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifinin 6'ncı maddesinin görüşüleceği oturum gergin başladı.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın, bugünkü bileşimi açmasıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşülmesiyle ilgili 6. madde görüşmeleri başladı.
Gündemle ilgili konuşmalar sürerken, dün gece yarısı Meclis genel kurlunda Ak Partili bir milletvekilinin çıkan kavga sırasında bacağının ısırılması iddiasıyla ilgili tartışmalar başladı. Bu sırada Ak Parti Antalya Milletvekili Gökçen Enç ve İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, üzerinde köpek resmi de bulunan 'Köpek Giremez' yazılı pankartları basın locasına doğru kaldırdı.
Milletvekillerinin kaldırdığı pankartlar,  muhalefet ve iktidar partileri arasında sözlü tartışmalara neden oldu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55