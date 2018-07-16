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TBMM Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonları üyeleri belirlendi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonları üyelerinin isimleri belirlendi. Genel Kurul'da, TBMM Başkanvekilliğine AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Levent...

TBMM Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonları üyeleri belirlendi
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonları üyelerinin isimleri belirlendi.
Genel Kurul'da, TBMM Başkanvekilliğine AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar seçildi.
TBMM Katip üyeliklerine de AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ile İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok getirildi.
TBMM İdare amirliklerine ise AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz seçildi.
Daha sonra ihtisas komisyonlarının üyelerinin isimleri de belirlendi.

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