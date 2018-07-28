 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı

TBMM Başkanı Yıldırım'dan, Yunanistan Parlamentosu Başkanı Voutsis'e  taziye mektubu

  ANKARA () - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yunanistan’da meydana gelen yangın nedeniyle Yunanistan Parlamentosu Başkanı Nikolaos Voutsis’e bir taziye mektubu gönderdi.  TBMM Başkanı Yıldırım, mesajında "Türkiye’nin bu zor zamanda...

TBMM Başkanı Yıldırım'dan, Yunanistan Parlamentosu Başkanı Voutsis'e  taziye mektubu

 

ANKARA () - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yunanistan’da meydana gelen yangın nedeniyle Yunanistan Parlamentosu Başkanı Nikolaos Voutsis’e bir taziye mektubu gönderdi.  TBMM Başkanı Yıldırım, mesajında "Türkiye’nin bu zor zamanda Yunan halkı ile destek ve dayanışma içerisinde olduğunu belirtmek isterim" dedi. 

Yıldırım'ın mektubu şu şekilde: "Atina’da meydana gelen yangınlar neticesinde birçok ölü ve yaralıların bulunduğunu derin teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Felaketin yaralarının biran önce sarılabilmesini yürekten arzu eder, şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri adına hayatını kaybedenlerin kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Türkiye’nin bu zor zamanda Yunan halkı ile destek ve dayanışma içerisinde olduğunu belirtmek isterim. Bu vesileyle Zat-ı Alinize, Yunanistan Parlamentosu'nun tüm değerli üyelerine ve Yunanistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletir, en derin saygılarımı sunarım."


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar