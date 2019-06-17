TBMM Başkanı Şentop’tan, Mursi için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefatına ilişkin Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde başsağlığı mesajı paylaştı.

Mustafa Şentop, Mısır’ın seçimlerle iş başına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefat haberini derin bir teessürle öğrendiğini aktardığı mesajında, Mısır halkı, İslam dünyası ve ezilen milletlere baş sağlığı dileğinde bulundu.

‘ADALET VE TARİH ÖNÜNDE KAZANAN MURSİ, KAYBEDEN DARBECİLERDİR’

Mursi’nin mücadelesi ve hayatının kendisinden sonrakilere rehberlik edeceğine vurgu yapan Şentop, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Mısır’da yaşananlar ve halkının hürriyeti ve refahı için mücadele eden Muhammed Mursi’nin başına gelenler, meşru yönetimleri hedef alan darbeciliğin niteliğini ve işleyişini ortaya koymak ve demokrasi havarisi bazı Batılı çevrelerin gerçek yüzünü ifşa etmek bakımından ibretliktir. Mursi ve yol arkadaşları, Mısır’a ve kendilerini atayan meşru yönetime ihanet eden bir azınlığın tertibiyle devrilmiş, adil olmaktan uzak yargılamalarla mahkum edilmeye çalışılmışlardır. Adalet terazisinde ve tarih önünde kazanan Mursi ve arkadaşları, kaybeden darbecilerdir.”

Mursi’nin, meşruiyetin safında yer alma cesaretini göstermiş büyük bir lider olduğuna vurgu yapan Şentop, Mursi’nin, kendisini hapsedenlerden daha hür olduğunu belirtti. Şentop, “Allah, halkının meşru Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin ve milletimizin sağlam bir dostu olan Muhammed Mursi’ye rahmet eylesin ve şehadetini kabul etsin” dedi.