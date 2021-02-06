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TBMM Başkanı Şentop’tan İşkodra Yunus Emre Enstitüsüne Ziyaret
Arnavutluk’taki tek Türk anıtı olan İşkodra’daki Hasan Rıza Paşa Anıtı’nda düzenlenen anma töreni sonrasında Meclis Başkanı Şentop İşkodra Yunus Emre Enstitüsüne de ziyaret gerçekleştirdi.
POLİTİKA 06.02.2021, 10:17 Murat Aydın
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Arnavutluk ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği Tiran resmi temasları sonrasında İşkodra’ya geldi.
Arnavutluk’taki tek Türk anıtı olan İşkodra’daki Hasan Rıza Paşa Anıtı’nda düzenlenen anma töreni sonrasında Meclis Başkanı Şentop İşkodra Yunus Emre Enstitüsüne de ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaret kapsamında Enstitünün “Arşiv Belgelerinde İşkodra” sergisinide gezen Şentop, Türk odasındaki sohbet esnasında İşkodra Yunus Emre Enstitüsünün faaliyetleri ve İşkodra YEE tarihi binasının tarihi hakkında bilgi aldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, ziyaretin ardından İşkodra’dan uğurlandı.
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