banner314

banner325

Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan Gergerlioğlu'na gözaltı açıklaması

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sabaha karşı gözaltına alınması ile ilgili konuştu: Meclis'in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilemez.

POLİTİKA 21.03.2021, 10:05 21.03.2021, 11:08 Murat Aydın
4
TBMM Başkanı Şentop'tan Gergerlioğlu'na gözaltı açıklaması

Son dakika gelen habere göre, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Mecliste gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.  Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sabaha karşı gözaltına alınması ile ilgili konuştu. Şentop "Meclis'in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilemez" dedi.

Meclis'in hukuk dışı bir propagadanın parçası olamayacağını belirten Şentop, şunları söyledi:

"Anayasa'ya göre, milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis'i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez.

"GEREĞİ YAPILIR VE YAPILMIŞTIR"

Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin devamına ve Meclis'in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilmeyeceği bilinmelidir.

Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dahilinde yapılır ve yapılmıştır."

#MustafaŞentop #TBMM #ÖmerFarukGergerlioğlu #gözaltı
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 21 Mart 2021
İmsak 06:16
Güneş 07:41
Öğle 13:22
İkindi 16:23
Akşam 18:54
Yatsı 20:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 30 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 30 55
5. Alanyaspor 29 49
6. Gaziantep FK 30 47
7. Hatayspor 29 46
8. Karagümrük 30 44
9. Sivasspor 29 40
10. Göztepe 30 39
11. Antalyaspor 29 36
12. Rizespor 29 34
13. Konyaspor 28 33
14. Malatyaspor 29 32
15. Kasımpaşa 30 31
16. Kayserispor 29 31
17. Ankaragücü 29 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Gençlerbirliği 29 27
21. Denizlispor 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 27 56
2. Samsunspor 27 51
3. Altay 27 50
4. Adana Demirspor 27 49
5. Altınordu 27 49
6. İstanbulspor 27 47
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 27 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Balıkesirspor 27 29
14. Adanaspor 26 28
15. Menemenspor 27 28
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 27 8
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Leeds United 29 39
12. Crystal Palace 29 37
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 29 32
17. Newcastle 29 28
18. Fulham 30 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Real Madrid 28 60
3. Barcelona 27 59
4. Sevilla 28 55
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 28 45
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Athletic Bilbao 28 35
10. Levante 28 35
11. Celta de Vigo 28 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 28 30
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 28 27
17. Elche 27 24
18. Eibar 28 23
19. Deportivo Alaves 27 23
20. Huesca 28 21
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir