TBMM Başkanı Şentop'tan Gergerlioğlu'na gözaltı açıklaması

Son dakika gelen habere göre, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Mecliste gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sabaha karşı gözaltına alınması ile ilgili konuştu. Şentop "Meclis'in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilemez" dedi.

Meclis'in hukuk dışı bir propagadanın parçası olamayacağını belirten Şentop, şunları söyledi:

"Anayasa'ya göre, milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis'i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez.

"GEREĞİ YAPILIR VE YAPILMIŞTIR"

Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin devamına ve Meclis'in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilmeyeceği bilinmelidir.

Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dahilinde yapılır ve yapılmıştır."