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TBMM Başkanı Şentop Daha çok kazanç isterken, daha mutsuz topluluklara dönüştük (2)
NEŞET ERTAŞ'IN KABRİNİ ZİYARET ETTİ TBMM Başkanı Mustafa Şentop, öğle namazını Ahi Evran Külliyesi'nde kıldı. Şentop, külliye hakkında Kırşehir Valisi İbrahim Akın'dan bilgi aldı. Şentop, daha sonra halk ozanı Neşet Ertaş...
POLİTİKA 21.09.2019, 19:07
NEŞET ERTAŞ'IN KABRİNİ ZİYARET ETTİ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, öğle namazını Ahi Evran Külliyesi'nde kıldı. Şentop, külliye hakkında Kırşehir Valisi İbrahim Akın'dan bilgi aldı. Şentop, daha sonra halk ozanı Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın, Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret ederek, dua etti, karanfil bıraktı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, daha sonra Kırşehir Valiliği'ne geçerek, burada Valilik Özel Defteri'ni imzaladı. Bir süre Vali İbrahim Akın ile görüşen Şentop, ardından kentten ayrıldı.
Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, ()
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