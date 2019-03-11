TBMM Başkanı Şentop, Batı Trakya Türkleri'ni kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Heyeti'ni kabul etti. Şentop, Meclis Tören Salonu'nda biraraya geldiği heyet onuruna öğle yemeği de verdi.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Batı Trakya Türkleri'ni ağırladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Heyeti'ni kabul etti. Şentop, Meclis Tören Salonu'nda biraraya geldiği heyet onuruna...
11 Mart 2019 Pazartesi 17:06
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