TBMM Başkanı Şentop, Anıtkabir'i ziyaret etti (2)

TBMM BAŞKANLIK DİVANI TOPLANDI

TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. TBMM başkanvekilleri ile idare amirlerinin katıldığı toplantıda, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM İdari Teşkilatı'na ilişkin bir sunum yaptı. Toplantıda Başkanlık Divanı’nın gündemiyle ilgili sunumlar yapılırken, alınan kararlar gözden geçirildi. Divanın gündeminde olan konular değerlendirildi. İdare amirleri de kendi alanları ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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