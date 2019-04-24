TBMM Başkanı Şentop, 40 ülkenin çocuklarını ağırladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin de yer aldığı 40 ülkenin çocuklarını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, TBMM'de kabul etti.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, bugün bağımsızlığını, hürriyetini ve kurtuluşunu üstün gayretlerle kazanmış bir milletin ülkesinde bulunduklarını söyledi. Şentop, "TBMM Başkanı olarak inanıyorum ki bugün dünyaya kardeşliği, barışı, dostluğu ve umudu sizler aşılayacaksınız. Kendi ülkeniz ve dünya için çok çalışmalısınız" dedi. Çocuklardan Türkiye’yi güzel hatırlamalarını isteyen Şentop, "Sizler bizim gönül elçilerimizsiniz" diye konuştu.Şentop, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara yönelik "Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketleri asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz" sözlerini hatırlattı.Kabulde Gineli çocuk, Arif Nihat Asya'nın 'Dua' adlı şiirini okurken, Kırgızistanlı çocuk ise 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' şarkısını seslendirdi. Ardından Şentop, TBMM’de Trakya Üniversitesi Roman Orkestrası’nın konserini konuk çocuklarla birlikte izledi.

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