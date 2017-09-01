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TBMM Başkanı Kahraman, hemşehrileriyle bayramlaştı

MUHAMMET KAÇAR/İKİZDERE (Rize),() –BAYRAM tatilini memleketi Rize’nin İkizdere ilçesinde geçiren TBMM Başkanı İsmail Kahraman bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı, aile mezarlığını ziyaret ederek dua etti. Kurban Bayramı...

TBMM Başkanı Kahraman, hemşehrileriyle bayramlaştı

MUHAMMET KAÇAR/İKİZDERE (Rize),() –BAYRAM tatilini memleketi Rize’nin İkizdere ilçesinde geçiren TBMM Başkanı İsmail Kahraman bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı, aile mezarlığını ziyaret ederek dua etti.
Kurban Bayramı için memleketi Rize’nin İkizdere İlçesi Tulumpınar Köyü’ne gelen  TBMM Başkanı İsmail Kahraman geceyi burada geçirdi. Kahraman bayram namazını Yukarı Mahalle Camisi'nde kılan TBMM Başkanı Kahraman, cami cemaati ve hemşehrileriyle bayramlaştı.  Kahraman daha sonra beraberindeki akrabaları Hakkı Ekşi ve Ekşioğlu Vakfı Başkan vekili Süleyman Ekşi’yle köydeki aile kabristanlığını ziyaret etti, Kuran okudu ve dua etti.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman yarın Rize’de kent merkezinde saat 13:00’teki bayramlaşma törenine katılacak.

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