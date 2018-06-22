TBMM Başkanı Kahraman Erdoğan için 'tek' dedi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “Bir yanda Recep Tayyip Erdoğan, diğer yanda Muharrem İnce veya diğerleri var. Getirecek mührü oraya basacak. Basma, etme, eyleme, yanlış etme. Sonra çok üzülecek bu insanlar” dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer, Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen Kanaat Önderleri Buluşması’nda bir araya geldi. Yoğun katılımın sağlandığı yemekli toplantıda birlik, beraberlik ve güven mesajları verildi.

“BU PARTİNİN KURUCUSU TEKTİR”

TBMM Başkanı İsmail Kahraman toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuştu. Türkiye’nin hedeflerine doğru gidebilmesi için, kubbenin ayakta kalabilmesi için, güçlü sütunların onu desteklemesi gerektiği benzetmesi yapan Kahraman, “En az Cumhurbaşkanlığı kadar da meclisteki sayı önemli. O noktada da çalışmamız gerekir. Bu partinin kurucusu tektir. 72 tane kurucu gözükür ama partinin kurucusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu unutan bazı arkadaşlarımız vardır, böyle yanlışlara girmemek lazım. Cenabı hak bize böyle bir ismi verdi. Allah öyle kabiliyetler vermiş ki bugün sadece Türkiye Cumhurbaşkanı değil, bir dünya lideri var. Onun önünü kesmek istiyorlar” açıklamasında bulundu.

“SONRA ÇOK ÜZÜLECEKLER”

Yolunu kaybedenler olduğuna vurgu yapan Kahraman, “Allah ıslah etsin, yazık. Bir yanda Recep Tayyip Erdoğan, diğer yanda Muharrem İnce veya diğerleri var. Getirecek mührü oraya basacak. Basma! Etme, eyleme, yanlış etme! Sonra çok üzülecek bu insanlar” dedi.

“BU MİLLET HİÇ GERİYE GİTMEMİŞTİR”

Toplantıya katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ise, "Bizleri bir araya getirerek geleceğe karşı umutlanmamızı sağladılar" diyerek, toplantıya katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kurtulmuş, “Buradan geriye dönüş yok. Hani birileri diyor ya bize oy verin, geriye gidelim.Eğer eskiye rağbet olsaydı, bit pazarına nur yağardı. Bu millet hiç geriye gitmemiş, hiç geri vites atmamış, hep ileriye gitmiştir” ifadelerini kullandı.

Millete güven vurgusu yapan Bakan Kurtulmuş, “Bu seçim kampanyasında bana birkaç yerde soruldu; 'Ya bu Tayyip Erdoğan, neden çıtayı yüzde 50 artı 1'e çıkardı' dediler. 'Ne güzel, yüzde 34 ile, 49 ile iktidar oluyorduk' dediler. Bu hareketin en önemli özelliği millete güvenmektir. Millete güvenen çıtayı yüzde 50 artı 1'e de çıkardır, daha da yukarıya çıkardır. Çünkü bu millet bu harekete sahip çıkar.Niye Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, 'Yüzde 51 alalım da Cumhurbaşkanını halk seçsin' sesleri hiç gelmedi. Şimdi seçim kampanyasında bazı şeyler söylüyorlar. Hızlarını alamıyorlar, geriye gideceğiz diyorlar. Çünkü yüzde 50 artı 1 onları korkutur. Çünkü onlar millete güvenmez, onlar milletin, kendi başına bırakılırsa davulcuya, zurnacıya kaçacağını zannederler, onun için de arada sırada tankla, tüfekle ayar vermeye kalkarlar” şeklinde konuştu.

“BİRİLERİ BİZİ AŞAĞI ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR”

Henüz dünyanın süper liginde olmadığımızı dile getiren Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 10 büyük ülkeden biri olmadığımızı söyleyerek, “Play-off'da şampiyonluk oynuyoruz. Birileri bizi aşağı indirmeye çalışıyor. Birileri elinden gelse amatör kümeye göndermek istiyor. Biz şampiyonlar ligine, süper lige çıkacağız ve İslam milletinin gözbebeği olan bu milleti, dünyanın en iyi ülkelerinin arasına sokacağız” açıklamasında bulundu.

“BU SOKAKLARDA İZİ VE TERİ OLAN KARDEŞLERİMİZLE BİR ARAYA GELELİM DEDİK”

Toplantının ev sahiplerinden biri olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise, “Bizler bir emanetçi olarak, Avrupa Yakası'nda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta kardeşim, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı ile beraber oturduk ve kardeş kardeş ilçelerimizle bir çalışma yapalım dedik. Bu gönül sofrasında dava emeği olan, bu sokaklarda izi olan ve teri olan kardeşlerimizle bir araya gelelim dedik" diyerek, katılım gösteren herkese teşekkür etti.