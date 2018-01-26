TBMM Başkanı Kahraman: Cihat olmadıkça ilerleme olmaz, dik duramazsınız

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirerek, "Bakın şimdi Afrin'deyiz, dün Fırat Kalkanı'ndaydık. Büyük devletiz. Cihat olmadıkça ilerleme olmaz, dik duramazsınız. Kıtalar ötesi Amerika kovboyunun ne işi var buralarda, Afrika'da, Asya'da? Büyük devlet ayakta kalacak" dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bir dizi ziyaret ve açılışlara katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. İlk olarak Kahramanmaraş Valisi Vahdetin Özkan'ı makamında ziyaret eden Kahraman, tören mangasını selamladıktan sonra valilik şeref defterini imzaladı. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Veysi Kaynak, İmran Kılıç, Mehmet Uğur Dilipak, Nursel Reyhanlıoğlu, Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel'inn da eşlik ettiği Kahraman, Vali Özkan'dan Kahramanmaraş hakkında bilgi aldı.

'CİHAT OLMADIKÇA İLERLEME OLMAZ'

TBMM Başkanı İsmail Kahraman daha sonra Kurucular Başkanı olduğu Birlik Vakfı'nın Kahramanmaraş Şubesi'ni ziyaret etti. Burada yapmış olduğu konuşmada Osmanlı'dan sonra Türkiye'nin başta darbeler olmak üzere yaşadıklarını anlatan Kahraman geçmişte yapılanların şimdi de yapılmaya çalışıldığını söyledi. Bununla ilgili La Fontaine'in tilki ve karga arasında geçen peynir hikayesini ve hikayenin yeni versiyonunda karganın peynirine sahip çıktığını anlatan Kahraman, "La Fontaine'i okuduk, oyuna gelmiyoruz, çelme takmaya gelmiyoruz. Biz o eski ihtişama doğru yürüyoruz evelallah. Bakın şimdi Afrin'deyiz, dün Fırat Kalkanı'ndaydık. Büyük devletiz. Cihat olmadıkça ilerleme olmaz, dik duramazsınız. Kıtalar ötesi Amerika kovboyunun ne işi var buralarda, Afrika'da, Asya'da? Büyük devlet ayakta kalacak. Şehitlerimiz var Allah gani gani rahmet eylesin. Etrafımızı sağlama alcağız. Ve Cumhurbaşkanımız, Allah onun ömrünü uzun etsin fevkalade bir şekilde dünya politikasına yön veriyor" diye konuştu.

'ZAVALLIYA ACINIR, KIZILMAZ'

Afrin'deki terör örgütlerine yönelik olarak düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na karşı çıkanlara da tepki gösteren İsmail Kahraman, şöyle devam etti:

"Şimdi biz Afrin'de harekattayız, buna karşı çıkan sesler var. Çok üzücü, ne kadar beyinleri yıkanmış. Zavallıya acınır, kızılmaz. Kızmaya müstahak olmak için de bir seviye lazım. Necip Fazıl'ın Bedii Faik ile bir çatışması var, 'Sana çukur desem de olmaz çünkü çukurda bir irtifa hadisesidir. Sen çukurdan da aşağısın' diyor. Şimdi öyleleri var maalesef. Bu topraklarda satılmış çok çok azdır, aldatılmış çoktur. Konuşmak lazım. Satılmışlardan biri Pensilvanya'da, o satılmış. O melun satılmış. 15 Temmuz'u gördün, 16'snında Türkiye ne olacaktı? 'Ben aldatıldım desene?' hayır, aynı şekilde inkara devam ediyor ve Amerika bize ona iade etmiyor."

'SİZ 2 NUMARASINIZ SİZİ BULAMAYACAKLARI BİR YERE GÖTÜRELİM'

15 Temmuz'a da değinen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, darbe teşebbüsünü televizyondan gördüğünü belirterek sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

"Televizyonda köprüye tankların girdiğini gördüm. Daha doğrusu Çankaya'da meclis başkanlığı konutu, dışişleri konutu ve Çankaya şimdi Başbakanlık orada bizim ikametgahımız. Çocuğumla beraber akşam yemeği yiyorum, müthiş bir uğultu, uçak. Yani neredeyse camları kıracak kanadı veya çatıya değecek. Pencereden baktık, televizyonu açtık tanklar köprüye gitmiş. Haber geldi, Beylerbeyi Sarayı'ndaki koruma memurlarımızdan ikisi tabancalarını almışlar köprüye çıkmışlar, 'Eyvah' dedim darbe var.' Bana arkadaşlarımdan iyi niyetle '1 numaraya bir şey olabilir, siz 2 numarasınız onun için sizi bulamayacakları bir yere getirelim. 3 tane yer var hanesini seçerseniz oraya gideceğiz' dediler. Oysa kaptanlar gemiyi terk etmezler, gemi kim terk eder, fareler. Telefonla Cumhurbaşkanımız, Başbakanımızı bulamadım, abdestimi aldım doğru meclise gittim ve meclisi açtım. Çünkü ben kaptanım, fare değilim."

MHP İLÇE BAŞKANINDAN TÜRK BAYRAĞI

Konuşmaların ardından İsmail Kahraman, vakıf binası için yer temininde desteklerinden iş adamı Atilla Kanbur'a teşekkür plaketi verdi. MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Akpınar, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a Türk bayrağı hediye etti. Tabloyu alan Kahraman, Akpınar'a teşekkür etti.

İsmail Kahraman ardından Milli Türk Talebe Birliği Öğrenci Konukevi'nin açılışını gerçekleştirdi.



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