TBMM Anayasa Komisyonu'nda kavga çıktı

Nursima KESKİN / ANKARA, () - ANAYASA değişikliği teklifinin görüşüldüğü Anayasa Komisyonu, bugün de tartışmalı başladı. Masaya çıkmaya yeltenerek, AK Parti sıralarına gitmek isteyen CHP'li Akif Ekici'ye, CHP Grup Başkanvekilleri engel oldu.

Anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü TBMM Anayasa Komisyonu, bugün Mustafa Şentop başkanlığında yedinci kez toplandı. Toplantı başlangıcında söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in dün gece komisyon bittikten sonra rahatsızlandığını hatırlatıp, Meclis'te doktor olmadığını söyleyerek, bu durumu eleştirdi.

Söz alan CHP'li komisyon üyesi Muharrem Erkek, Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'a maddeler üzerinde görüşmeler sürerken, yeterlilik önergesi verilerek, maddelerin oylandığını ve bunun İçtüzüğe uygun olmadığını söyledi. Erkek, maddeler üzerinde görüş bildirmek isteyen milletvekillerine süre kısıtlaması getirilemeyeceğini, herkesin istediği kadar konuşabileceğini bildirdi.

MASAYA ÇIKMAYA ÇALIŞAN EKİCİ'Yİ CHP GRUP BAŞKANVEKİLLERİ TUTTU

Bunun üzerine Başkan Şentop, yeterlilik önergesi verilerek, maddelerin oylanmasının teamüle uygun olduğunu söyleyince CHP'li milletvekilleri tepki gösterdi. Bu sırada CHP'li Ekici, AK Parti sıralarından bir milletvekili ile tartıştı. Masanın üzerine çıkmaya çalışan Ekici'yi, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Levent Gök, kollarından tutarak, engellemeye çalıştı. Tansiyonun zaman zaman yükseldiği komisyonda, anayasa değişikliği teklifinin üçüncü maddesi olan milletvekili seçilme yaşının 18 olarak değiştirilmesi üzerine görüşmeler başladı.

Öte yandan teklifin dün kabul edilen ilk maddesine göre, yargıya 'bağımsız' ilkesinin yanında 'tarafsız' ibaresi de eklenecek. Kabul edilen ikinci maddeye göre, milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak.