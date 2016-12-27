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TBMM Anayasa Komisyonu'nda kavga çıktı (3)

3'NCÜ MADDENİN KABUL EDİLMESİNİN ARDINDAN TEKRAR KAVGA ÇIKTI ANAYASA değişikliği teklifinin görüşüldüğü Anayasa Komisyonu'nda 3. maddenin kabul edilmesinin ardından AK Partili ve CHP'li komisyon üyeleri arasında tekrar kavga çıktı.

TBMM Anayasa Komisyonu'nda kavga çıktı (3)

3'NCÜ MADDENİN KABUL EDİLMESİNİN ARDINDAN TEKRAR KAVGA ÇIKTI

ANAYASA değişikliği teklifinin görüşüldüğü Anayasa Komisyonu'nda 3. maddenin kabul edilmesinin ardından AK Partili ve CHP'li komisyon üyeleri arasında tekrar kavga çıktı.

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