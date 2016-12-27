TBMM Anayasa Komisyonu'nda kavga çıktı (3)

3'NCÜ MADDENİN KABUL EDİLMESİNİN ARDINDAN TEKRAR KAVGA ÇIKTI
ANAYASA değişikliği teklifinin görüşüldüğü Anayasa Komisyonu'nda 3. maddenin kabul edilmesinin ardından AK Partili ve CHP'li komisyon üyeleri arasında tekrar kavga çıktı.
3'NCÜ MADDENİN KABUL EDİLMESİNİN ARDINDAN TEKRAR KAVGA ÇIKTI ANAYASA değişikliği teklifinin görüşüldüğü Anayasa Komisyonu'nda 3. maddenin kabul edilmesinin ardından AK Partili ve CHP'li komisyon üyeleri arasında tekrar kavga çıktı.
27 Aralık 2016 Salı 17:24
3'NCÜ MADDENİN KABUL EDİLMESİNİN ARDINDAN TEKRAR KAVGA ÇIKTI
ANAYASA değişikliği teklifinin görüşüldüğü Anayasa Komisyonu'nda 3. maddenin kabul edilmesinin ardından AK Partili ve CHP'li komisyon üyeleri arasında tekrar kavga çıktı.
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