TBB Başkanı Feyzioğlu: Meslek birliklerinin bölünmesi Türkiye'nin bölünmesidir

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, meslek birliklerinin bölünmesi fikrinin FETÖ projesi olduğunu belirterek, "Meslek birliklerinin bölünmesi Türkiye'nin bölünmesidir. Buna izin vermemeliyiz, vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın meslek birliklerinin ismindeki 'Türk' ve 'Türkiye' ibaresinin çıkarılması yönündeki açıklamaları ve aynı meslekte birden fazla örgütün kurulması yönündeki tartışmalara tepki için, baro başkanları, barolar, avukatlar, Türkiye Barolar Birliği'nin öncülüğünde Ankara’da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda bir araya geldi. 'Türkiye Barolar Birliği ve Barolar Türkiye'dir adı altında yapılan toplantıya, avukatların yanı sıra, CHP'li bazı milletvekilleri, gaziler ve çok sayıda davetli sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

'DUALARIMIZ AFRİN'DEKİ MEHMETÇİKLERİMİZLE'

Büyük alkış eşliğinde salona giren TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, içeridekileri selamladıktan sonra konuşma yapmak için kürsüye çıktı. Şehit ve gazilere şükranların sunduklarını belirten Feyzioğlu, "Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma hakkına dayanarak terör örgütlerinin kökünü kazımak için, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı’nda seferde olan kahraman ordumuza selam gönderiyorum. Dualarımız Mehmetçiğimizledir. Dualarımız polislerimizledir. Dualarımız köy korucularımızladır. Dualarımız evlatlarını evde bekleyen analarladır, babalarladır, eşlerledir" diye konuştu.

'BÖLÜNMEYE DEĞİL KUCAKLAŞMAYA İHTİYACAMIZ VAR'

"Bölünmeye değil kucaklaşmaya ihtiyacımız var" diyen Feyzioğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Hal böyleyken, binlerce yıllık Ahilik geleneğinden gelen ve millet olmanın gereği olan, dayanışmanın en güzel örneklerini veren meslek örgütlerini bölmenin, parçalamanın anlamı yoktur. Meslek örgütlerinin bölünmesi ve parçalanmasından sadece terör örgütleri ve onları maşa olarak kullanan karanlık güç odakları istifade eder. Son günlerde buna yönelik edilen sözler Türkiye'yi yıkmak, Türkiye'yi ele geçirmek, milli birliği yıkmak isteyen bu terör örgütlerinin ve arkalarındaki maşaların en çılgın fantezilerinde bile hayal edemeyecekleri kadar, onlar açısından muhteşem bir yepyeni bir örgütlenmek fırsatı vermiştir. Bu sebeple meslek birliklerinin bölünmesi Türkiye'nin bölünmesidir. Buna izin vermemeliyiz, vermeyeceğiz."

'HAİN ÖRGÜTÜN KRİPTOLARI İŞ BAŞINDA'

Meslek birliklerinin bölünmesi projesinin FETÖ projesi olduğunu kaydeden Feyzioğlu, "Meslek örgütlerinin parçalanmasına yönelik proje, bugün FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle kapatılan, öğretim üyeleri de KHK ile ihraç edilen bir üniversitede yazılmıştır. Bu proje daha sonra Devlet Denetleme Kurulu'na resmi bir proje olarak intikal etmiştir. Ancak hainler bu projeyi o zaman uygulamaya geçirme fırsatı bulamamıştır. Bu hain örgütün amacı bizim dayanışma kültürümüzü yok ederek meslek örgütlerini yıkmak, ele geçirmektir. Hain örgütün kriptoları hâlâ iş başındadır ve devletimizi yönetenleri bu hain planlarına alet etmek istemektedir. Biz bu planları belgeleriyle ortaya koyduğumuzda bizi dikkatle dinleyen, diyalog imkanı sağlayan başta Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a, bu hain planı anlattığımızda bizi dikkatle dinleyen, notlarını alan ve bize haklılık payımızın olduğunu ima eden Sayın Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'e ve devletimizin yüksek bürokratlarına teşekkür ediyorum. Diyalog kapısı açılmıştır" diye konuştu.

BİR GRUP AVUKAT TARAFINDAN PROTESTO EDİLDİ

Bu sözler üzerine salonda bulunan bir grup avukat Feyzioğlu'nu protesto etti. Yuh ve ıslık seslerinin yükseldiği salonda ortam gerginleşti. Ancak sözlerine devam eden Feyzioğlu'na, salonun büyük çoğunluğu, "Savunma hakkı engellenemez, Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları ile destek oldu. Protestocu bir grup avukat ise salonu terk etti.

BİRLİKLER PARÇALANARAK MİLLİ BİRLİK OLMAZ

Konuşmasına devam eden ve Türkiye'nin terör örgütlerinin saldırısı karşısında tek çıkış yolunun milli birlik ve beraberlik olduğunu belirten Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Birlikler parçalanarak milli birlik olmaz. Birlikler dağıtılarak, barolar dağıtılarak milli birlik olmaz. Tam da teröristlerin istediği olur. Türkiye Barolar Birliği ve barolar dillendirildiği gibi bu proje kapsamında parçalanırsa, bir ilde birden çok baro kurulursa, bir ülkede birden çok milli kurum olursa, kimin avukat olup, kimin avukat kalacağına kim karar verecek? Bakanlık, hükümetin avukatı olmak istiyor musunuz? Vatandaşlar, avukatınızın hükümetin emrine girmesini istiyor musun? Şu halde baroların bölünmesi ve parçalanması avukatların mesleğe kabulünü ve meslekten ihracını bakanlığa vermek projesidir. Avukatları hükümetin avukatı yapma projesidir. İşte biz buna 'hayır' diyoruz."

'HERHANGİ BİR İDEOLOJİNİN, SİYASİ PARTİNİN TEMSİLCİSİ DEĞİLİZ'

"Biz bağımsız olursak vatandaşın hukuk güvencesi olur" diyen Feyzioğlu şöyle devam etti:

"Biz, doğruya doğru yanlışa yanlış demek zorundayız. Çünkü bizim ne kölemiz oldu ne efendimiz. Biz avukatız. Biz, herhangi bir ideolojinin veya siyasi partinin temsilcisi değiliz. Partiler üstü, partiler dışıyız. Hiçbir meseleye siyasi parti gözlüğüyle bakmayız, sadece hukuk gözlüğüyle bakarız. Tek bir idealimiz vardır; herkes için adalet. Tek bir hedefimiz vardır; güçlü ve refah içinde bir Türkiye. Biz barolar, hep birlikte Türkiye Barolar Birliği’yiz. Adalet için daima yanında yer aldığımız halkımızla omuz omuzayız. Başka bir ülkenin, başka bir milletin değil, Türkiye’nin ve milletimizin emrindeyiz. Adımızın başındaki 'Türkiye' kelimesi, Türk milletinin yüreğine kazınmıştır. Biz, hukukun üstünlüğünü istiyoruz. Biz, herkes için adalet istiyoruz. Biz, hangi etnik kökenden, mezhepten, inançtan, cinsiyetten, cinsel yönelimden, dilden, dinden olursa olsun insan hakları herkesindir diyoruz. Bunun için biz, herkes için adil yargılama istiyoruz."

'KÜRSÜDEN SİYASET YAPAN HÂKİM İSTEMİYORUZ'

Yargıdaki bağımsızlığın önemini anlatan Feyzioğlu, "Kürsüden siyaset yapan hâkim istemiyoruz. Kürsüdeki hâkimin siyasetten emir almasını da istemiyoruz. Biz, demokrasi diyoruz, insan sevgisi diyoruz, en yüksek makam, vatandaşlık makamıdır diyoruz. Türkiye’nin birliği, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için bir kez daha ve hep birlikte diyoruz ki; barolar ve Türkiye Barolar Birliği, Türkiye’dir" diyerek sözlerini tamamladı.



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