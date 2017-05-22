Tahir Elçi adının parktan kaldırılması TBMM'ye taşındı

DİYARBAKIR, () - HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, merkez Sur İlçesi'nde 28 Kasım 2015 tarihinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışma sırasında başına isabet eden kurşunla yaşamını yitiren Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin, Van'ın Çatak İlçesi'ndeki bir parka verilen adının kayyum tarafından kaldırılmasını Meclis gündemine taşıdı. HPP'li Pir, İçişleri Süleyman Soylu'nun yanıtlamısı istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, "Barış çağrısı yaptığı sırada karanlık odaklarca katledilen aydın ve hukukçu Tahir Elçi'nin ismi, Çatak Belediyesine atanan kayyum tarafından hangi gerekçeyle değiştirilmiştir?" diye sordu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin adının, Van Çatak Belediyesine kayyum olarak atanan Hacı Asım Akgül'ün emri ile kaldırıldığını, yerine 'Şehit GK Ali Ogün Parkı' konulduğunu belirtti.

'KAYYUMLAR KAÇ PARKIN İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ?'

HDP'li Ziya Pir'in İçişleri Bakanı tarnafından yanıtlamasını istediği sorular şöyle:

* Barış çağrısı yaptığı sırada karanlık odaklarca katledilen aydın ve hukukçu Tahir Elçi'nin isminin olduğu parkın ismi Çatak Belediyesine atanan kayyum tarafından hangi gerekçeyle değiştirilmiştir?

* Van Büyükşehir Belediyesi Meclisi veya Çatak Belediyesi Meclisi'nin, “Tahir Elçi isminin değiştirilmesi amacıylayaptığı bir toplantı var mıdır? Varsa ne zaman ilgili belediye meclisleri toplanmıştır?

* Yapılan değişiklikle ilgili yargı yoluna başvurulacağının belirtilmesi üzerine kayyumun 'hukuksal süreç tamamlanmamıştır' demesinin nedeni nedir?

* 2009 yılından beri Van büyükşehir ve ilçe belediyelerinin uygun gördüğü ancak İl Mülki İdare Amirliği tarafından onaylanmayan kaç park ismi bulunmaktadır?

* Diyarbakır, Mardin Büyükşehir Belediyelerine ve Hakkari, Şırnak, Tunceli, Ağrı, ve Iğdır il belediyelerine ve ilgili ilçe belediyelerine kayyum atanması sonrası kaç parkın ismi değiştirilmiştir?

* İsmi değiştirilen parkların önceki ve şimdiki isimleri nedir?