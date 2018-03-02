Suriye'den göç alan Kilis, Gaziantep ve Adıyaman'da su önlemi

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Suriye'den gelen mülteciler nedeniyle Kilis, Gaziantep ve Adıyaman'da su sıkıntısı yaşanmaması için tedbirler aldıklarını belirterek, "3 ilde sorun olacağını düşündük ve önlemler aldık. Bu kuraklığa rağmen hiçbir şehrimizde su sıkıntısı yaşatmayacağız" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bolu Valiliği'ni ziyaret etti. Eroğlu, basın toplantısı düzenleyerek Bolu'daki yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Eroğlu, bu yıl yağışların az olması nedeniyle kuraklık yaşanıp yaşanmayacağı ile ilgili soruya, şu yanıtı verdi:

"Kamuoyunda bu yılın çok kurak geçtiği ve şehirlerin susuz kalacağı yönünde endişeler var. Bu endişeyi bertaraf etmek için çalışmalar yaptık. Sadece 3 ilde sorun olacağını düşündük ve önlemler aldık. Bu kuraklığa rağmen hiçbir şehrimizde su sıkıntısı yaşatmayacağız. Kilis'te bir sıkıntı olacağını düşündük. Çünkü oranın normalde nüfusu 70 bin ama oraya 135 bin ilave Suriye'den mülteci geldi. Bizim oradaki hesaplarımız alt üst oldu. 2030 yılına kadar yetecek su yetmemeye başladı. Dolayısıyla oraya ilave tedbirler alıyoruz. Gaziantep'te 500 bin kişi var. Ey Batı; Sen 300 kişiyi almak için o kadar zulüm yapıyorsun. Bizde sadece Gaziantep'te 500 bin kişi var. Biz onları almasak hepsini öldüreceklerdi. Bir insanı kim olursa olsun bırakın insanı hayvanları bile koruyoruz. Hiçbir insanın ölmesine müsaade etmeyiz. Onlar gönül coğrafyamızın insanı. İnanışı, etnik unsuru ne olursa olsun biz onların hepsini kabul ettik. 3 milyon 600 bin mülteci var şu anda Türkiye'de. Gaziantep'te de su yetiyordu. Önümüzdeki yıl bu nedenle belki yetmeyebilirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Yıldırım hızıyla burada 106 kilometre isale hattı ile Düzbağ'dan su getireceğiz. Adıyaman'da da tedbirler aldık. Başka ilde problem yok. Mayıs ayında bir toplantı daha yaparak her şeyi kontrol altına alacağız. Su zengini değiliz ama suyu çok iyi yönetiyoruz. Türkiye su zengini değil."

Eroğlu, orman yangınlarına karşı alınan önlemlerle ilgili soruya ise şöyle cevap verdi:

"Biz şimdi çok iyi bir sistem kurduk. Dünyada ilk 6'ya girebilecek bir sistem. 'Acil Durum Yönetim Merkezi' diye bir sistemimiz var. Orada orman yangınları, kırsal alan yangınları, taşkınlar, sel gibi pek çok bir takım sıkıntılar olduğu zaman 365 gün 24 saat hizmet verilecek. Orada çok kapasiteli arkadaşlar var. Acil durumları yöneteceğiz. Şu anda yangın söndürmeye giden uçağın özellikle hızını, koordinatlarını, kaç dakika sonra yangın bölgesinde olacağı, kaç sefer yaptığı gibi bilgileri görebilecek teknolojiye sahibiz. Ayrıca orman yangını çıkmaması için ön tedbirler alıyoruz. Dünyada ilk 6'ya giren Antalya'da uluslararası yangın söndürme ile ilgili bir eğitim merkezi var. Eğitim çok önemli. Aksi takdirde yangında insanlar hayatlarını kaybedebilir. Bu bakımdan gerekli tedbiri alıyoruz."



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