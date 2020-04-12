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Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etti
Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etti. Soylu, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.
POLİTİKA 12.04.2020, 21:29 12.04.2020, 21:48 Murat Aydın
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Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etti. Soylu istifasını sosyal medya Twitter hesabından duyurdu.
Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir" dedi. Soylu, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.
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