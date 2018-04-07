SP Lideri Karamollaoğlu: Papağanlar ülkesi haline geldik

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ak Parti hükümetinde istişare mekanizmasının olmadığını, bir tek kişinin konuştuğunu belirterek, "Bakanlar Kurulu diye bir kurul, kusura bakmasınlar ama yok hükmünde. Kimse konuşamıyor. Bir kişi konuşuyor. Yanlış olduğunu bilse bile bakan da onu aynen tekrar ediyor. Papağanlar ülkesi haline geldik" dedi.​SP Lideri Temel Karamollaoğlu, Konya'da partisinin İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı'na katıldı. Konfetilerle karşılanan Karamollaoğlu, ülke sorunlarının hükümetin gündeminde olmadığını ileri sürdü. Karamollaoğlu şunları dedi:"Son zamanlarda birçok hadiseler meydana geliyor. Bu artık maalesef tükendiğimizin işaretidir. Bizim söylediklerimize hükümetin içinde yeter artık ya söylenenler doğru, bizim de buna dikkat etmemiz gerekir diye ses çıkaranların sesi hemen kesiliyor. Birlik ve beraberlik ruhu olmak mecburiyetindeyiz, onun için kimse aykırı bir söz söyleyemez. E mübarek, uçuruma doğru gidiyorsun. Sadece sen uçuruma gitmiyorsun. Gittiğin gibi ülkeyi de peşinden uçuruma götürüyorsun. Birisi felakete gidiyoruz diyorsa, bir de bunu dinle ya. Bu kadar şaşkınlık içinde bulunan bir hükümet, Türkiye'nin başına uzun yıllardır hiç gelmedi. Bu yanlışlıkları görenlerin ses çıkarmalarına tepe izin vermiyor. İstişare mekanizması diye bir mekanizma yok. Bakanlar Kurulu diye bir kurul, kusura bakmasınlar ama yok hükmünde. Kimse konuşamıyor. Bir kişi konuşuyor. Yanlış olduğunu bilse bile bakan da onu aynen tekrar ediyor. Papağanlar ülkesi haline geldik."'BİZİ KÜÇÜMSEMEYE KALKANLARIN DİZLERİ TİTRİYOR'2019'daki seçimlerde en iddialı parti olduklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Önümüzdeki seçimlerde biz iddialıyız. Hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstereceğimizi kesin olarak ifade ettik. Biz milletvekilliği seçimlerinde Allah nasip ederse en güçlü parti olarak çıkacağız, buna samimi olarak inanıyorum. Bunları başkaları farklı tefsir edebilirler. İfadeleriyle bizi küçümsemeye kalkabilirler, ama şundan emin olun. İfadeleriyle bizi küçümsemeye kalkanların dilleri bir şey söylerken, dizleri tir tir titriyor. Bugün bize karşı müthiş bir temayül var. Düne kadar bizi hiç tanımayan, farklı siyasi oluşumların peşinde gitmiş olan genç, bizi dinledikten sonra diyor ki; ben sizi, ben yeni sizin kim olduğunuzun farkına varmaya başladım. Neredeydiniz siz. Niye biz sizi göremedik diyorlar. Milyonlarca insan, özellikle gençler ümitsizliğe kapılmış. Biz herkesi kucaklayacağız. Ak Partinin içerisinde sesini çıkaramayanların, emin olun tek ümitleri sizsiniz Saadet Partisi" dedi.'TÜRKİYENİN BİR NUMARALI PARTİSİ OLACAĞIZ'Saadet Partisi'ne son dönemde katılımların hızla arttığını ileri süren Karamollağlu, "Elbette biz bu arkadaşlarla konuşuyoruz. Bizi garipsiyorlar, niye onlarla konuşuyorsunuz diye. Niye konuşmayalım, onlar bu memleketin evladı değil mi? Bizimle aynı görüşü paylaşmayabilirler, ama onların da bizim düşüncelerimize geldiklerin görüyoruz. Bizimle konuşmayı tabu gibi göstermeye çalışıyorlar. Bizim konuştuğumuz insanlar da yavaş yavaş bize değer vermeye başladılar. Çok hızlı bir ilerleme trendine girdik. Bomba gibi patlıyor. İnsanlar fevç fevç bizim saflarımıza gelip katılıyor. Biz bu insanların ümidi olduk. Biz seçime kadar Türkiye'nin en güçlü, hatta bir numaralı partisi olacağız" şeklinde konuştu.

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