SP'li Özbek: Referandum sürecinde kutuplaşmalardan kaçınılmalı

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - SAADET Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Latif Öztek, başkanlıkla ilgili referandum sürecinde kutuplaşmalardan kaçınılması çağrısında bulundu.

Latif Öztek, partisinin Antalya il teşkilatında ocak ayı il divan toplantısına katıldı. Partiye üye olan işadamı Hamit Eminoğlu ile HAS Parti il eski başkanlarından avukat Ali Aktaş'a da rozetlerini takan Latif Öztek, TBMM'de oylanarak kabul edilen anayasa değişikliği teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sürecin Cumhurbaşkanının imzalamasından sonra referandumla devam edeceğini belirten Öztek, "Söz konusu olan anayasanın bazı maddelerindeki değişikliktir. Anayasa toplumsal mutabakat metnidir. Toplumun tüm kesimlerinin görüş ve önerileri dikkate alınarak uzlaşı ile hazırlanması gerekirdi. Kavgayla değil. Maalesef bu yapılmadı" dedi. SP'nin prensip olarak başkanlık sistemine karşı olmadığını belirten Öztek, "En iyi sistemin nasıl kurulacağına ilişkin çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar sonucunda teklif edilen düzenlemede endişe verici hususlar bulunduğunu tespit ettik" dedi.

Bu endişelerini başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Başbakana ve siyasi partilerin genel başkanları ile grup başkan vekillerine takdim ettiklerini ve kamuoyuyla paylaştıklarını aktaran Öztek, "Parlamento süreci tamamlandı. Temennimiz referandum sürecinde kutuplaşmaya yer verilmeden değişiklik metninin içeriğinin halkımıza anlatılması ve halkımızın en doğru kararı vermesine yardımcı olunmasıdır" dedi.

Terörle mücadele, dış politika ve ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Latif Öztek, işsizliğin arttığını, enflasyonun yükseldiğini, buna karşılık büyüme hızının yavaşlayıp dövizin yükseldiğini, ihracatın azaldığını, dış ticaret açığı ve cari açığın da arttığını belirterek, şöyle dedi:

"Bütün bu olup bitenler ülkemizi olumsuz etkilemiştir. ABD Doları 4-5 ayda 80 kuruş arttı. Türkiye'nin 420 milyar dolar dış borcu var. Dolardaki 1 kuruşluk artış Türk ekonomisine 4.2 milyar yük getirmektedir. Bu durum dikkati alınırsa 80 kuruşluk artışın Türk ekonomisine getirdiği yükün 340 milyar lira olduğu hesaplanabilir. Bu ağır yükün özel sektöre maliyeti ise yaklaşık 230 milyar lira."

Bu günlerde kredi derecelendirme kuruluşlarından FITCH'in de Türkiye'nin notunu açıklayabileceğini belirten Öztek, "Dileğimiz o ki hiç değilse FITCH ülkemizin kredi notunu düşürmesin" dedi.



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