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SP'li Arıkan: 30 bin vatandaşımızın ‘ByLock’ mağduru olduğunu tahmin ediyoruz

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, () - SAADET Partisi (SP) Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, FETÖ/PDY soruşturmalarına ilişkin "30 bin civarında vatandaşımızın ‘ByLock’ mağduru olduğunu tahmin ediyoruz" dedi. SP Kayseri İl Başkanı Arıkan,...

SP'li Arıkan: 30 bin vatandaşımızın ‘ByLock’ mağduru olduğunu tahmin ediyoruz

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, () - SAADET Partisi (SP) Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, FETÖ/PDY soruşturmalarına ilişkin "30 bin civarında vatandaşımızın ‘ByLock’ mağduru olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.
SP Kayseri İl Başkanı Arıkan, partisinin il başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Uyum yasalarıyla ilgili görüşmek için siyasi parti temsilcilerine teklif götürdüklerini belirten Arıkan, "Anayasa, keyfilik kaldırmaz. Referandum kararlarına saygı gösterilmesini bekleyen iktidar, kendi getirdiği Anayasa’ya saygı göstermek zorundadır. Teklif önerilerimizi, kamuoyu ile paylaştık. Partilerden randevu isteyerek, tekliflerimizi anlatmak istedik. Sadece CHP, BBP ve Demokrat Parti olumlu dönüş yaptı. MHP ve iktidar partisinden şu ana kadar herhangi bir dönüş olmadı. Olmazsa olmaz şartlarımız , AK Parti’nin bekası değil; Türkiye’nin bekası dikkate alınmalıdır. Siyasi hesap yaparak, değil; milletin talep ve beklentileri dikkate alınmalıdır" diye konuştu. 
Kanun Hükmünde Kararnamelere (KHK) de tepki gösteren SP'li Arıkan, “İktidar, artık her işini KHK ile görmeye çalışıyor. İlgili- ilgisiz her alanda, KHK yayımlanıyor. Umarız iktidar, uyum yasalarını da KHK ile düzenlemeye kalkmaz. Eğer böyle bir yol tercih edilirse bu, demokrasiyi kundaklamak olur. Bir yandan milli şefliği eleştirip, bir yandan milli şefliğe özenmek olur" dedi. 
FETÖ/PDY soruşturmalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan SP Kayseri İl Başkanı Arıkan, "30 bin kadar vatandaşımızın mağdur edildiğini tahmin ediyoruz. ‘ByLock’ listeleri, tekrar gözden geçirilmelidir. Devlet, tek bir insan bile olsa mağdur edilmesini önlemekle mükelleftir" diye konuştu. 

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